Huevos para concienciar sobre el cáncer masculino

El centro comercial Nervión Plaza se suma este mes de noviembre al movimiento global por la salud masculina con la campaña #SácaloALaLuz, una iniciativa de concienciación que invita a hablar abiertamente sobre el cáncer masculino y la importancia de la prevención.

Como parte de esta campaña, el jueves 20 de noviembre Nervión Plaza repartió 500 medias docenas de huevos entre las personas que visiten el centro, bajo el lema “Que no falten huevos”. Una acción con un toque de humor y valentía que busca transmitir un mensaje claro: hay que tener el valor de ir al médico y hacerse revisiones periódicas.

Cada paquete incluía información sobre la campaña y un código QR con acceso a contenidos divulgativos sobre los principales tipos de cáncer masculino —testículos, mama y próstata— y cómo detectarlos a tiempo.

Durante la jornada, un stand informativo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ofreció orientación y materiales a quienes deseen ampliar información o resolver dudas.

Estas iniciativas que pone en marcha Nervión Plaza se enmarcan dentro de ‘Lo que importa, en el Centro’ el programa de RSC del centro comercial, con el que se persigue impulsar medioambiental y socialmente el entorno en el que opera. "En Nervión Plaza creemos que los espacios que gestionamos deben ser más que lugares de paso. Por ello, ponemos en marcha iniciativas de compromiso social como #SácaloALaLuz, con la que queremos dar visibilidad al cáncer masculino, como el de testículos, mama y próstata. Contamos con la colaboración de entidades como la AECC y el movimiento Movember.” dicen desde la dirección del centro.

CBRE y la campaña #SacaloALaLuz

Durante el mes de noviembre, CBRE, empresa que gestiona Nervión Plaza, impulsa esta campaña de concienciación sobre el cáncer masculino en 47 de los activos que gestionan en España y Portugal.

Su objetivo es dar visibilidad al cáncer de próstata, testículos y mama en hombres, fomentar la prevención y promover un diálogo abierto sobre la salud masculina, rompiendo tabúes y normalizando la conversación sobre temas que tradicionalmente se han mantenido en silencio.

“Esta campaña refuerza nuestro compromiso con un inmobiliario humano, sostenible y comprometido, donde la gestión de activos se convierte en una herramienta para transformar positivamente los entornos en los que operamos” destacan desde el área de Property Management.

La campaña incluye diversas acciones como el afeitado simbólico del bigote, la difusión de materiales informativos y la colaboración con entidades locales y organizaciones como la AECC y el movimiento Movember.

Un movimiento con apoyo internacional: Movember

La campaña #SácaloALaLuz cuenta con la colaboración del movimiento internacional Movember, que desde hace más de dos décadas lidera la conversación sobre la salud masculina en todo el mundo.

“Nos enorgullece contar con el apoyo de Nervión Plaza. Con esta campaña, estamos logrando que nuestro mensaje vital, sobre la mejora de la salud masculina, llegue a un mayor número de personas. Nos entusiasma que Nervión Plaza nos ayude a amplificar la concienciación e imulsar el impacto en toda la región.”, afirman desde la organización.

Movember continúa promoviendo investigación, tratamientos innovadores y hábitos saludables, con el propósito de construir un futuro donde todas las personas puedan disfrutar de una vida larga y saludable, libre de estigmas y desigualdades.