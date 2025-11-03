Hunkemöller marca el inicio de una nueva era con la inauguración de su nuevo concepto de tienda en Sevilla

Hunkemöller renueva su presencia en la capital andaluza con la reapertura de su tienda en el centro comercial Torre Sevilla. Con casi 140 años de historia, la marca de lencería inicia así una nueva etapa que mira hacia una experiencia más contemporánea y conectada con la mujer actual.

La renovación de la tienda de Sevilla forma parte de la estrategia global de Hunkemöller para conectar con una nueva generación de clientas sin perder su esencia. Tal como explica su CEO, Brian Grevy: «Hunkemöller ha sido mucho más que una marca de lencería durante casi 140 años. Hemos acompañado a generaciones de mujeres en todas las etapas de su vida, ayudándolas a encontrar no solo el sujetador perfecto, sino también piezas que se adapten a su estilo, su ritmo y su forma de vivir. Nuestra misión es ofrecer un producto funcional, bonito y asequible que refleje el estilo, el ánimo y la autenticidad de cada mujer».

Torre Sevilla: la nueva experiencia Hunkemöller

Con más de 171 metros cuadrados, la tienda de Torre Sevilla plasma el nuevo concepto de tienda en territorio nacional. Su interiorismo combina modernidad, calidez y atención al detalle, creando un entorno que invita a disfrutar del proceso de compra. La iluminación, los materiales y la disposición del espacio están pensados para transmitir calma y cercanía, mientras que el equipo, formado para ofrecer una asesoría totalmente personalizada, acompaña a cada clienta en la búsqueda de su ajuste perfecto.

La apertura de este espacio marca un antes y un después para la firma en España. Más que una tienda, se trata de un punto de encuentro entre la innovación, la feminidad y el compromiso de Hunkemöller con todas las mujeres. Una invitación a redescubrir la lencería desde un lugar más libre, inspirador y cercano.

Un nuevo rumbo para Hunkemöller

Hunkemöller da así un nuevo paso en su transformación estratégica, marcando el camino hacia el futuro de la marca. Un proceso global que busca reforzar su posición como firmalíder en el sector, adaptándose a las nuevas formas de consumo y conectando de manera más cercana con su comunidad. Esta evolución se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales:

• Un nuevo concepto de tienda que redefine la experiencia de compra, haciéndola más relajada e inspiradora.

• Un enfoque en los mercados clave, con la mirada puesta en la expansión internacional y la conexión con una comunidad global.

• Una colección renovada que celebra la diversidad y el estilo de vida de la mujer contemporánea, combinando diseño, comodidad y calidad.

• Una nueva identidad visual y digital —con web y app rediseñadas— que unifica la experiencia Hunkemöller dentro y fuera de la tienda.

Sobre Hunkemöller:

Hunkemöller es una de las marcas de lencería líderes en Europa, con más de 800 tiendas repartidas en 20 países, tanto dentro como fuera del continente. Fundada en Ámsterdam en 1886, se ha consolidado como una firma omnicanal de referencia en el mercado paneuropeo, con el propósito de acompañar a las mujeres en todos los momentos de su vida. En Hunkemöller, los deseos y necesidades de las mujeres son el corazón de todo: desde el diseño de cada prenda hasta la experiencia de compra y la constante apuesta por la innovación. Su misión es inspirarlas a sentirse fuertes y auténticas, ofreciéndoles productos de calidad premium a precios accesibles.

Durante más de un siglo, Hunkemöller ha diseñado lencería que une a la perfección comodidad, estilo y calidad, creando colecciones que abarcan desde sujetadores y ropa interior hasta loungewear, moda baño y accesorios a juego, adaptándose siempre a cada ocasión. Como especialista en el universo de la lencería, la marca pone el asesoramiento personalizado en el centro de la experiencia de compra, garantizando que cada mujer encuentre el sujetador ideal para su cuerpo, su ritmo de vida y su momento personal.