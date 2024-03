La iglesia rusa de Sevilla: el templo de los Trinitarios Descalzos

Entre la actual calle de los Descalzos, antigua de la Campana, y la actual calle Dormitorio, antigua calle de la Sopa, se esconde una de las iglesias más desconocidas de la ciudad: la de los Descalzos Trinitarios.

Apenas conocida por su torre y las cubiertas, esta construcción llama especialmente la atención por la curiosa forma de sus bóvedas que parecen traídas, directamente de Rusia. Éstas tienen relación, además, con las puertas de la muralla de Sevilla.

Según la leyenda, el prior del convento impuso que las letras M J C y T deberían ser puestas en azulejos en las caras del campanario. Muchos estudiosos no supieron interpretarla y pensaron que señalaría las capitulares de un salmo o de un texto evangélico. En realidad, se corresponderían con las iniciales de las cuatro puertas de entrada y salida de Sevilla: Macarena, Jerez, Carmona y Triana, unos accesos orientados hacia los cuatro puntos cardinales que estarían señalados por aquella particular brújula.

Cuentan que su alminar fue levantado por un lego ruso, que la hizo coronar con forma de bulbo en recuerdo a la arquitectura de sus orígenes.

Su historia

En realidad el antiguo templo de los Trinitarios Descalzos fue realizado por Juan Sierra en el año 1625. En 1836, después de la exclaustración, parte del monasterio se convirtió en casa de pisos y fue derribada su vieja fachada. En su interior había bellas pinturas de Murillo que desaparecieron con la invasión francesa.

Este edificio posee una emblemática torre cuyo alminar podría haber sido levantado por un lego ruso en el siglo XVIII. Gracias a los azulejos que poseen y que señalan las puertas de Sevilla, se cuenta que los frailes forasteros, que no conocían el laberinto de las calles de la ciudad, se orientaban para salir de ella.

A finales del siglo XVII, en el primitivo templo del Convento se veneraba una imagen de un Cautivo, actualmente en San Ildefonso, puesto que la orden fue fundada por la Redención de Cautivos. Se piensa que la imagen debió permanecer en el templo hasta la disolución de la orden en España, en 1835, a consecuencia de la desamortización ordenada por Mendizábal.

Los frailes marcharon y el convento fue convertido en casa de vecindad. La iglesia se mantuvo hasta la Revolución de 1868, en la que fue solicitada por el Ayuntamiento para ser ocupada por el Club popular del “Café de Emperadores”, siendo el templo desmantelado.

El edificio actual fue adquirido por la Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos el 2 de Noviembre de 1979, para futura Capilla y actualmente funciona como casa-hermandad. Tras la Función Principal de Instituto, celebrada el 3 de febrero de 1980, se celebra el acto simbólico de iniciación de obras de restauración,.

En octubre de 1999 se inaugura la primera fase de la restauración de la Capilla y casa-hermandad, previamente por parte del Ayuntamiento de Sevilla se restauró la torre y las cubiertas, para hacer habitable el edificio.

Todo esto fue posible gracias a la creación de un patronato que sufragó todos los gastos, al margen de los presupuestos de la Hermandad.