Abre en Sevilla un nuevo espacio para los amantes de la electrónica: esto es lo que encontrarás en la discoteca Elysium

El próximo 7 de noviembre Sevilla inaugurará por todo lo alto la nueva apertura de la sala Elysium, un espacio destinado tanto a discoteca como sala de conciertos que está llamado a convertirse en un referente cultural en la ciudad. Este nuevo proyecto traerá a la hispalense a los disc jockeys punteros del panorama actual y también albergará recitales de bandas y otros eventos.

Con un aforo de 1.700 personas esta nueva sala surge de la idea de tres amigos sevillanos, Enrique, José y Manuel, que son unos auténticos fans de los festivales y la música en vivo y que hace tres años decidieron emprender esta aventura. Sin conocimientos previos, han dedicado todo este tiempo a conseguir los permisos y licencias hasta alcanzar su meta poniendo todo el dinero de su bolsillo.

Elysium es un proyecto impulsado al 100% por estos empresarios y nace para seguir favoreciendo el efervescente panorama de la música en vivo en la capital andaluza. La nueva sala dará cabida a diversos géneros de la música electrónica (Techno, Hard Techno, Tech House, Breakbeat, Drum & Bass...) en un ambiente que combina arquitectura industrial con una producción técnica y audiovisual de vanguardia. Técnicos y profesionales ultiman los preparativos para la gran apertura, que será este viernes, 7 de noviembre, con una sesión a cargo de los DJs internacionales Solardo (GB), Technasia (Francia) y Sara de Araújo (Portugal).

Qué es Elysium

El club, situado en el polígono industrial La Red, cuenta con más de 1.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas y una terraza exterior. El espacio cuenta con equipos de sonido de la conocida marca francesa L-Acoustics, para garantizar una experiencia sonora de primer nivel. A esto se añade la puesta en escena de luces, pantallas LED, láseres y efectos visuales (FX), de última generación.

Las instalaciones de Elysium están situadas en el corazón de una zona industrial y no hay viviendas en un amplio radio, lo que favorece que no se molesten a vecinos y vecinas. Aun así, el club está dotado de un sistema aislamiento que evita cualquier molestia acústica en los alrededores. Todo el interior está revestido con materiales aislantes, membranas protectoras y cámaras de aire que aseguran un sonido de alta pureza dentro y sin ruido fuera.

El nombre de la sala procede de la antigua mitología grecorromana. El Elysium —elíseo, en castellano— era el destino final de los héroes y los elegidos, donde la paz, la libertad y la perfección eran eternas. Se inaugura, de esta manera, Elysium, haciendo honor a su nombre y creando un lugar en el que la noche y el disfrute alcanzan su máxima expresión.