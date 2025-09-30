Inscripciones abiertas para la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Sevilla

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Sevilla, que se celebrará el 23 de noviembre y cerrará oficialmente el circuito nacional 2025, ha abierto inscripciones para su décimo octava edición a través de su web oficial www.carreradelamujer.com. En total, habrá 9.000 dorsales disponibles y se repetirá el bonito recorrido de las últimas ediciones con salida y meta en la calle de La Rábida y que transcurre durante aproximadamente 6,5 kilómetros por los alrededores del Parque de María Luisa y Plaza de España. Como también es tradicional, tras la meta las 9.000 participantes se unirán al espectacular festival de fitness y aeróbic.

La esperada Marea Rosa, que cada año agota los dorsales antes de la semana de la prueba, podrá recoger el dorsal, la camiseta Oysho y la bolsa de obsequios el fin de semana de la carrera en el pabellón SADUS de la Universidad de Sevilla (Empresariales) en Ramón y Cajal, donde se pueden recoger el dorsal y la camiseta Oysho oficial de la Marea Rosa el sábado 22 de noviembre de 9h30 a 19h30.

Dentro de las iniciativas solidarias de la prueba, volverá a ser posible conseguir uno de los 100 dorsales totalmente solidarios a favor de AMAMA Sevilla, (asociación de mujeres afectadas por cáncer de mama), con la que colabora activamente la organización en las últimas ediciones.

Las participantes también pueden colaborar, dentro de la campaña +SOLIDARIAS, con la “Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres” (malostratos.org), una ONG consultiva de Naciones Unidas con sede en la capital hispalense y cuyo objetivo es erradicar la violencia machista.

En 2025 el objetivo seguirá siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Al finalizar el circuito se realizará una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 90.000 euros, y también se harán donaciones de 1.000€ a Wanawake Mujer que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama; y la Asociación Clara Campoamor que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos.

En 2025 la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico estará también en Sevilla El movimiento #laMquefalta, puesto en marcha por la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM), llama a la acción de ciudadanos, empresas e instituciones para visibilizar el estadio metastásico del cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. La conversación sobre cáncer de mama está incompleta sino se habla de metástasis, y actualmente es poco conocida por la población. Con este movimiento se quiere incidir especialmente en las peculiaridades, el abordaje y las necesidades de los pacientes con cáncer de mama metastásico que afecta cada año a más personas en nuestro país.

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2025 cuenta con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander, junto a TotalEnergies y Marlene con la colaboración de Batiste, Cosmo TV, DIAL y Daiichi-Sankyo Astrazeneca. Volvo es el vehículo oficial, MRW la mensajería y Renfe es el tren de la Carrera de la Mujer. La prueba cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y el Instituto Municipal de Deportes, y el patrocinio a nivel local de Ziaja, Enjoy, GOYA, Vida Recoletas Salud y Fontarel, y la colaboración de VIPS y ABC de Sevilla.

Las inscripciones se pueden hacer en www.carreradelamujer.com/muj-sevilla