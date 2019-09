Cómo ser la invitada perfecta este otoño

Comienza una nueva temporada y con ella llegan las nuevas tendencias para invitadas que querremos llevar en los eventos especiales que nos depara el calendario. Bodas, fiestas y todo tipo de celebraciones que animan a encontrar ese look ideal con el que nos sentimos favorecidas y a la última. Es el momento de encontrar firmas que más allá del fast fashion y la deslocalización de la producción apuesten por el made in Spain, el trabajo artesanal y los tejidos de calidad como la firma Cho Atelier, una de las firmas de referencia en materia de invitada en Sevilla.

Colecciones temporales sofisticadas y femeninas

Entre los fuertes de sus diseños encontramos la feminidad, la sofisticación, la versatilidad de sus prendas, los cortes atemporales y su forma de adaptar con estilo propio las tendencias que triunfan.

Sus colecciones limitadas consiguen ese punto de exclusividad tan difícil de conseguir en el sector. Si no quieres coincidir con otra invitada que lleva el mismo look que tú, una firma como Cho Atelier es la respuesta a tus necesidades. Como siempre, esta marca busca la posibilidad de vestir a la mujer actual en cualquier evento que se le presente. Desde looks especiales que la lleven de boda hasta opciones que se adapten a momentos como una cena especial, una Primera Comunión o Bautizo, un cóctel, una feria, una fiesta de amigos o de empresa.

Los tonos cálidos, un acierto

Un paseo por The Vineyard Garden. El nombre de la colección ya nos da una pista de la inspiración. El romanticismo de un paisaje de viñedo se traslada con clase a una serie de prendas que te van a enamorar. "Una de las características principales de la colección es el color, hemos diseñado una colección en base tierra con colores cálidos originales y bloques de color sólidos muy vibrantes y diferentes", aseguran desde la firma.

El otoño-invierno 2019/2020 se pinta para Cho Atelier en diferentes tonalidades de rojo, fresa, granate, oliva, caqui, mostaza o morado, pero destacan principalmente los tonos teja, caldera y ocre. Y aunque los tejidos lisos tienen gran peso en la colección, destacan los estampados con detalles propios de la esencia andaluza de la firma: lunares, flores con mini lunares y una original mezcla de lunares y rombos.

Vestidos esenciales reinterpretados

"En general, es una colección con mucho estilo con diseños con formas especiales donde destacan los patrones ultrafemeninos, las mangas abullonadas, los cuellos halter, los drapeados y los volantes estilizados y elegantes", añaden. Vestidos esenciales reinterpretados en punto de seda con detalles de diseño (asimetrías y nudos) como el modelo Zafiro y el Esfena, el original mono de punto de seda llamado Rubí, el vestido ideal para una boda de día, de largo midi, espalda al aire y mangas jamón llamado Malaya, para las amantes de los volantes y los wrap dress dos opciones: el modelo Geoda y el Espinela.

La tendencia de los vestidos abotonados la encontramos en el vestido Berilo y Olivina. Una invitada chic y sofisticada con cuello alto confeccionado en gasa flocada con motivos de terciopelo y mangas abullonadas, es el vestido Ágata. Y para la noche, un vestido en crepe de neopreno con frunces que sientan bien a todo tipo de figuras, el modelo Ópalo. Los cinturones metálicos más estilosos los llevan la falda Perla y el pantalón Esmeralda. Las blusas Amatista y Anatasa tienen cortes que no pasan de moda y con mucha personalidad.