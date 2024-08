La oscura leyenda del modelo de Bellas Artes que murió de un infarto

Sevilla es una ciudad plagada de leyendas, algunas basadas en personajes que existieron, como Susona, y otras que nacen a partir de nombres o edificios que han acabado adquiriendo un carácter fantástico. Esto es lo que sucede con la calle Sierpes, de la que se dice que había una serpiente que secuestraba a niños en la zona subterránea de la vía, o de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, frente a las Setas de la Encarnación.

El modelo Santiago

Santiago era un hombre que trabajaba como modelo en la facultad para que sus alumnos y alumnas lo pintaran. Con el tiempo llegó a ser parte del personal de mantenimiento del edificio. Hasta ahí todo era normal, sin embargo un día lo encontraron en su casa, sin vida y en circunstancias extrañas. Los estudios a su cadáver determinarían que Santiago habría sufrido un ataque al corazón, aunque no todo el mundo creyó esta versión.

La misma noche de su muerte, dos limpiadoras percibieron que las yedras de la facultad habían sido arrancadas y oyeron ruidos muy inquietantes. Esta no sería la única noche en que se escucharían sonidos indescrifrables y sucederían cosas extrañas. Puertas que se abrían y cerraban, grifos que se accionaban solos... Estos sucesos llegaron a ser tan frecuentes que por primera vez en la historia, la Universidad de Sevilla abrió una investigación de tipo paranormal para una de sus facultades.

De hecho, algunos de los empleados de mantenimiento aseguran que habían llegado a ver un espectro rondando por la facultad. Tan es así que llegaron a grabar psicofonías y en una de ellas se escuchaba con claridad un mensaje que decía: "Iros de aquí".

Sea cierto o no que se escuchen sonidos de procedencia que no se puede identificar, lo cierto es que la facultad de Bellas Artes ha adquirido la fama de estar encantada y a día de hoy no son pocos los curiosos que se adentran en el edificio para comprobar si realmente se percibe alguna presencia extraña.