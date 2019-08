Diez libros para una vuelta al cole más divertida

Dejar atrás las vacaciones y volver a la rutina no es fácil para nadie, mucho menos para los más pequeños. Si a eso sumamos el vértigo que se siente ante lo desconocido y la imaginación desbordante de los niños, la vuelta al cole es un momento delicado que requiere paciencia, amor y algo de humor. Empezar una nueva etapa, quizás en una nueva escuela, quizás con profesores nuevos o siendo la primera vez que se va al cole. Como todo proceso, la vuelta al cole también requiere una etapa de adaptación y para ello los cuentos pueden ser grandes aliados.

La librería Rayuela (C/ José Luis Luque, 6) una selección de 10 cuentos para distintas edades, todos ellos pensados para hacer un poco más llevadero y fácil este paso de volver al cole. Tras la inquietud aparecen la ilusión y las ganas de aprender, de explorar nuevos caminos, de conocer nuevas realidades, por eso estos libros pueden servir para motivar a los pequeños y empezar el curso con muchas ganas.

'Mamá va al cole', editorial Blackie Books

Un álbum ilustrado desenfadado, divertido y algo gamberro que le da la vuelta a la historia. La protagonista es una niña que va al colegio por primera vez. Nunca antes había estado y al principio le parece horrible. La pequeña consigue que su madre se quede con ella en clase el primer día y la madre pues… No para de meter la pata. Por suerte su hija está pendiente de ella y la ayuda en eso de adaptarse al cole.

Le enseña que hay que levantar la mano antes de hablar o que hay que tener paciencia para aprender a hacer una guirnalda con las tijeras. La niña empieza a hacer sus primeros amigos y siente que en realidad es mejor que su madre se vaya.

'Roc aprende a leer', editorial Juventud

Un cuento sobre la belleza de aprender a leer, de las letras y de las historias. Roc es un perro al que le gusta dormir y estar tranquilo. Un buen día aparece un canario que dice ser su maestro. Pero Roc no está muy interesado en las clases del canario. Cuando el pequeño pájaro empieza a leer historias en voz alta, comienza a despertar el interés de Roc, que poco a poco descubre el abecedario.

El maestro canario le enseña a deletrear todas las palabras. Juntos cantaban el sonido de las letras y deletreaban los sonidos que había alrededor. Fue así como Roc aprendió a leer y puedo disfrutar por si mimo de todas las historias una y otra vez. Un cuento muy bien escrito que nos motiva en el importante camino del aprendizaje de la lectura.

'El gran libro de la escuela', editorial Kokinos

Un libro de Richard Scarry editado por primera vez en 1975. El pequeño lector acompaña a los emblemáticos personajes de Scarry en esta aventura de ir al colegio. Con muchos detalles en las ilustraciones, se descubre todo un mundo: qué hacer antes de salir, cómo llegar a la escuela, qué hay en el aula.

En el colegio se aprenden muchísimas cosas y con este libro se hace un buen repaso de ellas: los días de la semana, las horas, las medidas, las letras y mucho más. La señorita Tarro de Miel y sus alumnos son los encargados de hacer este viaje por el mundo de la escuela.

'El pollo Pepe va al colegio', editorial SM

De todas las aventuras que ha vivido el pollo Pepe, ahora le toca ir a la escuela. Para eso, tiene que levantarse bien temprano, desayunar, coger su mochila con todo lo necesario y a correr para no llegar tarde. Un libro con pop ups muy divertido para familiarizar a los más pequeños con la rutina de ir al cole.

'Las tres pequeñas lechuzas', editorial Kalandrakas

Iria, Antón y Mara son tres pequeñas lechuzas que viven en el hueco de un árbol junto a Mamá Lechuza. Allí se sienten seguros y protegidos, pero un día Mamá Lechuza tiene que salir. Cuando las tres pequeñas lechuzas descubren que su mamá no está sienten miedo. Pero las pequeñas lechuzas, que piensan mucho, saben que su mamá ha de volver y que ellos han de ser valientes mientras mamá vuelve.

Por supuesto, Mamá lechuza vuelve y sus pequeñas se sienten reconfortadas. Ahora han aprendido que aunque Mamá Lechuza tenga que salir, siempre va a regresar. Un aprendizaje importante para los más pequeños, que necesitan adaptarse a la separación de sus padres. Este álbum ilustrado de estructura repetitiva trata el tema de la separación de forma sensible y respetuosa, ayudando a comprender a niñas y niños que aunque mamá o papá no están en un momento, siempre van a volver.

'La escuela', editorial Espasa

Este libro interactivo, con solapas y desplegables, está especialmente pensado para que los más pequeños se familiaricen con el entorno de la escuela y puedan anticiparse a lo que allí se van a encontrar. La clases, las actividades, el recreo o el comedor. Cuando todo es nuevo puede ser de gran ayuda ir conociendo poco a poco y en compañía de los padres todo lo que hay en la escuela y reducir un poco la incertidumbre propia de esta etapa.

Comenzar a ir a la escuela y adaptarse al espacio y a las rutinas, requiere tiempo y paciencia. Con este libro podemos anticipar lo que vamos a descubrir en esta importante etapa y conseguir sentirnos más seguros. Con un lenguaje sencillo y alegres ilustraciones podemos hacer juntos un primer recorrido por el mundo del cole.

'El abejoso', editorial Bruño

Norman es un oso que adora la miel y decide disfrazarse de abeja y asistir al colegio de las abejas haciéndose pasar por una de ellas para conseguir toda la miel que quiera. Norman descubre que el cole de las abejas es muy divertido y, aunque él es un poco diferente, se siente como en casa. Comienzan el día pintando, después dan clases de zumbidos, incluso hay clases de vuelo. Norman estaba encantado y se esforzaba mucho por aprender todo lo necesario en el cole de las abejas.

Hasta que un día las abejas descubren que es un oso. Al darse cuenta, Norman es expulsado del cole de las abejas, pero sin él, el colegio ya no es lo que era. Un cuento divertido que nos habla de integración, de compañerismo y de amistad.

'De camino a la escuela', editorial Juventud

Hay días en los que no apetece nada ir a la escuela. En esos días es bueno recordar que en el mundo no todos los niños tienen la suerte de poder ir al colegio. Algunos incluso tienen que trabajar para ayudar a sus familias. Este libro muestra con hermosas fotografías distintas realidades de niños de todo el planeta. Vemos cómo algunos niños necesitan cruzar un río a pie para llegar a su escuela todos los días, otros van subidos a un buey y se lo tiene que tomar con calma y otros incluso llevan su pupitre a cuestas cada días. Lo importante es llegar a la escuela.

Fotografías impactantes que nos muestran diversas realidades que nos invitan a la reflexión y nos recuerdan la suerte de poder ir a la escuela cada día para aprender, compartir y vivir.

'Olivia no quiere ir al colegio', editorial SM

Olivia no quiere ir al colegio, ella prefiere quedarse con su abuela en casa y acompañarla en sus quehaceres. Tanto es así, que el día que empieza el colegio, la abuela tiene que llevarla a rastras hasta la puerta de la escuela. Por el camino, la abuela le cuenta una historia que lo cambia todo. Le cuenta que, cuando ella era pequeña, no pudo ir al colegio durante mucho tiempo y que echaba de menos poder dibujar, aprender a leer y estar con otros niños como hace Olivia.

Cuando llegan al colegio a Olivia se la ha olvidado su rabieta y mientras colorea en clase, piensa que por la tarde, le llevará los lápices a su abuela para que ella también pueda dibujar. Una lectura sencilla, en letra caligráfica, perfecta para los que están empezando a leer.

'El león que no sabía escribir', editorial Loguez

No saber escribir no era ningún problema para el león de este cuento hasta que un día descubre a una leona que está leyendo un libro y le entran unas ganas enormes de escribirle una carta. Como no sabe escribir, nuestro feroz león va a buscar ayuda en otros animales de la sabana que sí que saben, pero ninguno de ellos es capaz de escribir exactamente lo que él quiere decirle a la hermosa leona.

Enfadado, el león ruge con todas sus fuerzas todo lo que desea decirle a leona pero no puede porque no sabe escribir. El rugido es tan fuerte que llega a oídos de su amiga y será ella la que le enseñe a leer. Un álbum ilustrado divertido que nos recuerda la importancia de saber escribir para poder decir lo que sentimos, exactamente como lo sentimos.