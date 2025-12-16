Liderar con alma en las lecciones magistrales de Cuatrogasa Experience

Grupo Cuatrogasa celebró el pasado miércoles 3 de diciembre en el Teatro de Capitanía de Sevilla, la III edición de Cuatrogasa Experience, un encuetro solidario abierto al público con el propósito de "inspirar, emocionar y crear conciencia social a través de historias humanas capaces de transformar la manera en que entendemos la vida, la superación personal y el liderazgo", según un comunicado del grupo Cuatrogasa. El encuentro reunió a más de 200 personas para destacar la honestidad, la resiliencia, el compromiso y la capacidad de superar la adversidad.

En esta tercera edición, el protagonista fue José Manuel González Pérez, ex CEO de Howden Global y presidente de CESUR, quien impartió la charla Liderar con alma. Para el grupo organizador del encuentro, esta es "la persona ideal para hablar de constancia, sacrificio, comrpomiso y trabajo en equipo".

Cuatrogasa experience nación en 2019 como una iniciativa del Comité Solidario de Cuatrogasa con la premisa de crear un encuentro abierto e inclusivo en el que lo económico no fuera una barrera y donde cualquier persona pudera acceder a las historias que impulsan a reflexionar sobre lo verdaderamente importante.

La primera edición, Superando mi adicción, reunió restimonios del ámbito de la salud mental. La segunda edición, con Juan Carlos Unzué, más de 500 personas llenaron el Teatro de Capitanía para escuchar al ex futbolista, afectado de ELA.