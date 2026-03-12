Luis Fonsi, profundamente enamorado de Sevilla: "Tiene un aire diferente, es pura música"

Luis Fonsi no solo ha conquistado los escenarios del mundo con su voz, sino que también se ha enamorado profundamente de una región que lo ha acogido como propio: Andalucía. Esta historia de amor se remonta al momento en que conoció a su esposa, Águeda López, con quien se casó en 2014. Natural de Hornachuelos (Córdoba), ella le mostró la belleza de su tierra, incluída Sevilla; una ciudad que, en palabras del cantante, "es puro arte".

Así lo confesaba el autor de Despacito en una entrevista para El Mundo en noviembre de 2023, durante la primera celebración de los Latin Grammys en la capital hispalense. Fue entonces cuando el puertorriqueño destacó la riqueza cultural de la urbe, elogiando sobre todo su esencia artística y su vibrante ambiente. Algo que, sin duda, le cautivó desde el primer momento.

Luis Fonsi y su amor por Sevilla

A pesar de los lazos personales que inevitablemente le conectan con Andalucía, lo cierto es que el sur de España se ha ganado a pulso el amor del músico, acogiéndolo con fuerza en cada uno de sus conciertos. Y eso, tratándose de alguien que ha recorrido tantos lugares a lo largo de su carrera, es una prueba del vínculo especial que se crea entre los artistas y su público.

"Es un acierto increíble poder celebrar los premios más importantes de la música latina en una ciudad que es pura música, que es puro arte, que llevo tan cerca de mi corazón", decía entonces Luis Fonsi. "Me casé con una andaluza, algo que celebro todos los días de mi vida. Y me encanta". Sevilla tiene para él "un aire diferente", una esencia que le conecta con esa sensación de paz y pertenencia que implica volver a casa.

Sevilla, Ciudad de la Música

Sevilla ostenta el reconocimiento de Ciudad de la Música por la UNESCO. Y se nota. Sus calles vibran con el arte, la historia y la cambiante realidad que emana de sus característicos barrios. Esta distinción le fue concedida en 2006 por ser considerada un verdadero epicentro cultural con una tradición musical que abarca desde el flamenco hasta la ópera o la música clásica. En Particular, Sevilla sobresale por su fuerte vínculo con el flamenco, siendo cuna de grandes artistas y fuente de inspiración para más de 150 obras operísticas, incluida la famosa Carmen.

En este contexto, es inevitable que Luis Fonsi muestre su fascinación por una ciudad que se distingue por su creatividad. "De verdad que se respira un aire súper bonito, muy diferente, la gente... Uno abre la puerta o la ventana del hotel y siente amor", concluía el músico en su intervención.