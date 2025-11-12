La Maestría de los sabores tradicionales de la Navidad en el hotel Querencia de Sevilla

En cuanto termina Todos los Santos se comienzan a planificar las comidas de Navidad, una temporada donde la gastronomía y las reuniones en torno a la mesa cobran un protagonismo especial. El restaurante La Maestría, en el Hotel Querencia de Sevilla, Autograph Collection, presenta sus cinco menús especiales de Navidad 2025, concebidos para disfrutar de los encuentros más esperados del año.

Los menús, con precios entre 50 y 95 euros, ofrecen una experiencia progresiva que se adapta a cada ocasión: desde reuniones informales con guiños al recetario más clásico, hasta propuestas más sofisticadas pensadas para celebraciones especiales.Todos con nombres navideños muy llenos de sevilla como Campanillero, Estrella de Triana, Luz de la Giralda, Reflejo del Guadalquivir o Destello del Alcázar.

El Campanillero (50 euros) apuesta por la sencillez y los sabores clásicos con platos como croquetas caseras de bacalao, vichyssoise con dados de panceta ahumada o carrillada de cerdo ibérico estofada con patatas aromáticas; mientras que el Luz de la Giralda (55 euros) reinterpreta los platos más representativos de Andalucía con una ensaladilla rusa tradicional con atún marinado en vino Manzanilla y mahonesa de encurtidos, lomo de corvina con sofrito roteño al vino de Jerez y ajada tradicional y hasta una deliciosa torrija de pan brioche con salsa toffee casera y helado de vainilla.

Burrata y pesto de tomates secos / M. G.

El Estrella de Triana (65 euros) combina influencias locales e internacionales con entrantes como el choco frito con alioli de ajos confitados o la burrata y pesto de tomates secos, un suquet cremoso de marisco con minestrone de verduras y picatostes de pan brioche, y principales como lubina asada con salsa menière y espárragos de temporada o la presa de cerdo Ibérico con patatas confitadas de hierbas aromáticas. Por su parte, Reflejo del Guadalquivir (75 euros) mantiene viva la raíz andaluza con platos para compartir —jamón ibérico, quesos artesanos o alcachofas confitadas— y elaboraciones como el bacalao con tomate de la abuela y pil-pil de ajos confitados o el lomo bajo de ternera nacional con puré de patata Robuchon, finalizando con un refrescante lemon pie casero.

El más exclusivo, Destello del Alcázar (95 euros), comienza con una copa de bienvenida y una selección de entrantes como el cóctel tradicional de gambas con aguacate y remolacha o la fritura de choco y alioli suave. Los principales incluyen rodaballo asado, beurre blanc y puerros confitados o el solomillo de ternera nacional con ragú de setas de temporada y demi-glace, y el broche final lo pone un milhojas de chocolate belga con salsa toffee. Todos los menús incluyen bodega seleccionada con vinos D.O. Rueda y D.O.Ca. Rioja, cava y café o infusión, y en las opciones más especiales, un combinado de cierre para prolongar la sobremesa al más puro estilo sevillano.

Este año, La Maestría invita a celebrar la Navidad con el sabor de la tradición, la calidez del sur y la alegría de compartir la mesa, en el entorno elegante y acogedor del hotel Querencia de Sevilla.