El mapa (en clave de humor) de los barrios sevillanos: 'pijos y no tan pijos'

Cada barrio es un mundo, y en cada ciudad se terminan mezclando infinitos ambientes diferentes que hacen que cada cierto número de calles aguarden nuevas experiencias en absoluto relacionadas con las anteriores. Es por ello que, en cada viaje, siempre es recomendable moverse lo máximo que sea posible con fin de disfrutar de todos estos ambientes, experiencias y personas.

Como no podía ser de otro modo, esto también sucede en Sevilla, donde podemos encontrar un auténtico mix sociocultural que hace que no haya dos barrios iguales.

La plataforma Hoodmaps ha creado mapas con los barrios de diferentes ciudades españolas, siempre desde un punto de vista cómico y estereotipado.

Aunque estos curiosos conceptos puedan ser, de una manera u otra, una imagen efectivamente correcta de cada barrio, cabe señalar que muchas de las palabras que trataremos han sido añadidas por los usuarios de Hoodmaps sin buscar legitimar prejuicios ni insultar a ninguno de los barrios que tantísima diversidad aportan a la ciudad como conjunto, siendo dicha diversidad uno de los principales atractivos para visitantes y habitantes por igual.

Por ejemplo, en Los Remedios, barrio cercano al centro histórico de la capital hispalense es siempre conocido por el poder adquisitivo, mayor al de muchos otros ciudadanos, de sus habitantes. Por ello, no sorprende que dos de las palabras que Hoodmaps ha utilizado para definirlo sean 'pijos' y 'Cayetanos'. Esto se repite también en la Barriada de Elcano de Los Bermejales y Santa Clara, donde podemos ver 'pijos y no tan pijos'.

Aunque no hablemos de un barrio como tal, también figura el parque de María Luisa, lleno de todo tipo de especies vegetales y coronado por la icónica Plaza de España de Aníbal González, es uno de los puntos de interés de nuestra ciudad. Una vez más, no sorprende la denominación utilizada por los usuarios de Hoodmaps: 'agradable paseo'.

El centro histórico de Sevilla, por otra parte, pone a nuestra disposición un amplísimo catálogo de actividades, además de ser el hogar de algunos de los monumentos más importantes de la ciudad. Como los propios sevillanos saben, esto también significa que el turismo está especialmente concentrado en esta zona. Por ello, los usuarios han optado por las palabras 'turistas everywhere' para definir el centro de la ciudad.

La Alameda, famosa en toda Europa por poner a disposición de la ciudadanía y los turistas todo tipo de locales en los que disfrutar de copas, cervezas y buena música, ha sido catalogada como 'Alternative/Gay'. También aparecen las palabras 'hipsters' y 'perroflautas'.

Este portal también ha analizado de esta misma manera otras ciudades por todo el mundo, por lo que puede ser una herramienta muy útil para conocer de antemano qué imagen tienen las personas de cada barrio de una determinada localidad.