Los mayores de la residencia Gerón de Sevilla escriben su primer libro digital

La pantalla táctil ilumina el rostro de Antonia mientras desliza el dedo con firmeza. Tiene 96 años, y aunque su historia comenzó en una época en la que leer era un privilegio para pocos, hoy escribe su propio capítulo en un libro digital. "Escondía los libros debajo de una manta para que mi padre no los viera", recuerda. Él le había encomendado cuidar de la casa desde los doce años, y aprender, entonces, no era una opción. Hoy, décadas después, lo es. Y no solo eso, se convierte en un derecho ejercido con orgullo.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este 1 de octubre, la Residencia Gerón de Sevilla ha presentado un proyecto tan innovador como conmovedor: un libro electrónico autobiográfico titulado Historias para el mañana, escrito íntegramente por los propios residentes del centro. La obra es el resultado de dos meses de trabajo dentro del programa Personas mayores conectadas para evitar el aislamiento, impulsado por el centro y subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, con cargo al IRPF e IS convocatoria 2024.

Uno de los residentes durante la ejecución del proyecto en el ordenador de la residencia. / M. G.

En total, doce personas mayores han participado en este ejercicio de memoria y tecnología, redactando relatos, testimonios y consejos vitales utilizando ordenadores, tablets y pantallas táctiles. Herramientas que en otro tiempo les eran ajenas, pero que ahora dominan con sorprendente soltura. Nunca es tarde para aprender, y en Gerón han demostrado que también se puede enseñar a mirar hacia el pasado con ojos nuevos.

De la experiencia al consejo

El libro recoge historias personales que atraviesan el siglo XX y parte del XXI. Van desde enviudamientos tempranos, dificultades para acceder a la educación, emigraciones, pérdidas y también alegrías, todo narrado desde una primera persona cargada de autenticidad. Junto a esos relatos, los residentes han querido dejar también mensajes de esperanza y consejos a las generaciones más jóvenes, en un intento de tender puentes intergeneracionales cómo resistir ante la adversidad, cómo valorar lo pequeño y cómo mirar el futuro sin miedo.

Uno de los aspectos más simbólicos del proyecto ha sido el trabajo colectivo que cierra el libro. Un capítulo elaborado entre todos, frente a una gran pantalla táctil, donde se relata la vida diaria en la residencia, lo que significa envejecer con dignidad, con vínculos y con voz propia. El resultado es un texto coral que refleja el espíritu comunitario y el deseo de seguir participando activamente en la sociedad.

La presentación del libro se ha convertido también en una celebración del envejecimiento activo y del poder de la palabra. Desde la dirección del centro destacan que iniciativas como esta reafirman el compromiso de Gerón con una vejez participativa, conectada y creativa, en la que las personas mayores no solo son destinatarias de cuidados, sino también protagonistas de su presente y portadoras de un legado para el futuro.