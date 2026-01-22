Ni París ni Nueva York: Sevilla, elegida entre las mejores ciudades para comer este 2026... ¡de todo el mundo!

Como cada año, la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler ha elaborado su lista con los mejores lugares a los que ir en 2026. Entre los diferentes destinos seleccionados no podían faltar los favoritos para comer a lo largo de los próximos doce meses, un total de 10 ciudades repartidas por todo el mundo que son una apuesta segura para los amantes del turismo gastronómico. De todas ellas, ha sido Sevilla la única ciudad no solo de España, sino de toda Europa, la que los expertos del medio han querido incluir en su reseña, junto a otros enclaves de América, Asía y Australia.

Como señalan desde Condé Nast, "para el año que viene nos entusiasman los lugares que ahora están empezando a ser reconocidos por su oferta culinaria única, así como aquellos que han mejorado con el tiempo".

Sevilla y su tradicional tapeo

"Bares de tapas legendarios, comidas comunitarias que duran horas y alta cocina audaz": así es como definen a la hispalense en el citado medio para hablar de su cultura gastronómica. Y es que, como aseguran, "tradición y moda conviven en restaurantes atemporales en Sevilla".

Los platos más tradicionales de la ciudad tienen rasgos romanos, árabes, judíos y cristianos, que han dado como resultado un recetario sumamente rico y único. En Condé Nast hacen especial mención a los mercados de abastos, "donde el ambiente está animado desde primera hora de la mañana". De todos ellos destacan el de la calle Feria y el de Triana, dos lugares auténticos que parecen no haber cambiado a pesar del paso del tiempo, o el de la Encarnación, ubicado a los pies de las Setas.

De las tabernas históricas de la hispalense resaltan en el artículo Casa Palacios, Casa Morales, Bodeguita Romero, Casa Moreno y El Rinconcillo, el bar más antiguo de España. Si se pasa por algunos de estos lugares son obligatorios los montaditos de pringá o de carne mechada, las espinacas con garbanzos o las pavías de bacalao. Todo ello acompañado de una buena copa de manzanilla.

Si bien es cierto que buena parte de los bares sevillanos se basan en los platos más tradicionales de su cocina, la ciudad también da cabida a las aportaciones innovadoras de los chefs que deciden instalarse en la ciudad con propuestas mucho más innovadoras. Entre los restaurantes que destacan en este sentido hacen especial mención a Sr. Cangrejo, Leartá, Cañabota y Barra Baja. A estos cuatro se añaden otras opciones como La Casa del Tigre, Ochando, Sobretablas y Eterno.

Las mejores ciudades del mundo para comer en 2026