Lo mejor del panorama flamenco en 15 escenarios de la provincia con el festival 'Duende'

Este año nace Duende, el Festival Flamenco de la Diputación de Sevilla con los que llevará el arte jondo a 15 municipios sevillanos desde el 16 de octubre al 28 de noviembre. María Terremoto, José Mercé, Israel Fernández, Rafael de Utrera, José Valencia y Argentina y los bailaores Farruquito y Manuel Liñán, con sus compañías, son los artistas que inauguran este festival en el que la institución provincial ha puesto un gran empeño. De hecho, es la gran apuesta dentro de la programación cultural para este otoño de 2025, por la diversidad de escenarios y por la calidad de los artistas que acuden, con espectáculos con los que están de gira o con los que han tenido un notable éxito en la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla. El objetivo es llevar la cultura a todas las comarcas y contribuir a que los sevillanos de los municipios de la provincia tenga a su alcance la oportunidad de disfrutar del patrimonio inmaterial que constituye el flamenco.

El presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos es claro: "el Duende ha venido para quedarase". Para ello ha asegurado que la institición provincial pondrá todo de su parte. "No vamos a escatimar recursos económicos, ni técnicos, ni humanos para que salga bien, porque hay mucha ilusión en los municipios por sumarse a este gran proyecto que nace en torno al Flamenco desde la Diputación de Sevilla". El programa es un ejemplo de ese "reinventarse e innovar" que el presidente de la Diputación pidió a su personal cuando comenzó su mandato, según aseguró Fernández de los Ríos. .

Duende tiene vocación de "programa potente para democratizar la cultura". La experiencia de El Patio + Metrópolis es una buena trayectoria. El recién terminado festival vendió 32.000 entradas en 6 horas y tuvo lleno en todos los espectáculos. "Esperamos que las entradas se agoten, porque será señal de que ha sido un buen proyecto”, que se podrá “mejorar en años sucesivos, una vez que lo consolidemos en el equilibrio que queremos buscar también entre la Bienal y el Duende, el Duende y la Bienal, para que no haya ni un solo año sin flamenco en Sevilla". De hecho, está previsto que el Duende sea la cita flamenca de la provincia en los años donde no hay Bienal.

También ha dicho que una oferta cultural potente en la provincia es “una manera de destensionar Sevilla y de llenar los pueblos de contenido, de complementar la programación que ya tienen. Para que la provincia tenga una programación de primer nivel que haga que la gente se sienta orgullosa de sus pueblos y de su provincia".

De Dos Hermanas a Marinaleda

El programa incluye 15 actuaciones en 15 municipios que abarcan desde grandes núcleos del área metropolitana a municipios del Bajo Guadalquivir, pasando por la Sierra Sur: Utrera, Bollullos de la Mitación, Marinaleda, Marchena, Tomares, Alcalá de Guadaíra, Sanlúcar la Mayor, Osuna, Lebrija, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, La Rinconada, Morón de la Frontera, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe.

Es la primera vez que se pone en marcha un programa flamenco tan ambicioso en la provincia de Sevilla, lo que pone de manifiesto el compromiso de la Diputación con este arte. Desde los inicios de la Bienal de Flamenco de Sevilla, en los años 80, la institución ha venido contribuyendo a la financiación de espectáculos y en la cesión de espacios pertenecientes a la Diputación, entre los que se encuentra San Luis de los Franceses.

A partir de esa experiencia, se ha ido un paso más allá con Duende, festival con el que, en esta primera edición, se ha dado prioridad a municipios con amplia tradición flamenca, aunque nace con vocación de continuidad en el tiempo y de llegar a muchos más.

El cartel de esta primera edición del Festival Flamenco Duende, que también se ha presentado este martes en el acto desarrollado en Torre Cruzcampo, está firmado por Fátima González García, diseñadora gráfica y miembro del colectivo ‘The Sevillaner’.

Esta iniciativa reafirma la apuesta y compromiso de la Diputación de Sevilla con el Flamenco, destinando más de un millón de euros a la programación de recitales en 86 municipios de la provincia, la línea de apoyo a festivales flamencos, el certamen ‘Historia viva del Flamenco’ o la subvención directa a la Federación Provincial de Peñas Flamencas para el desarrollo de recitales en las sedes que estas entidades tienen en el territorio sevillano.

Las entradas

Las entradas para cada uno de los espectáculos, programados de jueves a domingo, se pondrán a la venta el lunes de la semana en la que tengan lugar, a un precio unitario de 10 euros. El 50% de las entradas se podrá adquirir online y el otro 50% se reserva para la venta física, en cada municipio en el que tenga lugar el espectáculo, para favorecer la asistencia de público local.

La programación