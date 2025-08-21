El mapa con las mejores playas y piscinas naturales de España: esta es la de Sevilla

La revista Viajar, de El Periódico, dedicada a hablar de viajes tanto en España como en el extranjero, ha seleccionado la playa artificial de San Nicolás del Puerto como la mejor de la provincia de Sevilla en un mapa que indaga acerca de las mejores playas y piscinas naturales que hay en cada una de las provincias de España.

Tal y como expresan desde el citado medio, la Península ibérica es un paraíso para los amantes de la playa. Solo España cuenta con más de 7.900 kilómetros de costa entre las que hay extensas playas, pequeñas calas, imponentes acantilados y grandes arenales. Sin embargo, más allá de la zona costera, conocida tanto por lugareños como por turistas, el interior del país cuenta con multitud de pozas, piscinas naturales, playas fluviales y pantanos que son ideales para refrescarse en verano y para deleitarse con paisajes absolutamente espectaculares.

De todos ellos, la revista Viajar ha ido seleccionando, una a una, las mejores de cada una de las provincias españolas, que en el caso de Sevilla ha recaído sobre la playa fluvial de San Nicolás del Puerto.

Playa fluvial de San Nicolás del Puerto

La playa artificial de San Nicolás del Puerto se construyó en la década de los 70 aprovechando el agua de la represa del río Galindón a su paso por la localidad de San Nicolás, ubicada en la Sierra Norte de Sevilla. Aprovechando que en esta zona se creaba una lámina de agua ideal para el baño en verano se habilitaría el espacio para crear dicha playa.

En la actualidad la playa dispone de zona de descanso y de acceso para el baño por unas escaleras y por una rampa adaptada para personas con discapacidad. Junto a ella, además de la zona en la que es posible depositar la toalla y las pertenencias, hay algunos chiringuitos que se han habilitado y que cada día reciben a decenas de personas que pasan cada verano por la localidad serrana.

Para llegar a esta peculiar playa sevillana se puede hacer en turismo desde Sevilla a través de la autovía A-4, tomando la salida 506 a la altura de Carmona. Desde ahí es posible incorporarse a la carretera A-457 y al llegar a Lora del Río seguir por la A-455 hasta Constantina. Una vez en esta localidad, se debe ir por la SE-163 y en pocos minutos se llega a este destino. La estación de tren más cercana al pueblo es la de Cazalla-Constantina, que está a 15 kilómetros, pero también se puede llegar en autobús, tomándolo en la estación de Plaza de Armas.

Las mejores playas y piscinas de Andalucía