Mercado de Navidad de Nuevo Futuro en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga hasta el domingo 30 de noviembre

La Fundación Valentín de Madariaga acoge desde hoy hasta el domingo 30 de noviembre la décima edición del Mercado de Navidad organizado por la asociación Nuevo Futuro Sevilla, en el que cerca de 40 empresas y negocios participan exponiendo sus productos y artículos aprovechando la cercanía de las compras navideñas, y colaborar así con la labor de Nuevo Futuro con menores privados de un hogar y en riesgo de exclusión.

El objetivo de estas compras solidarias es recaudar fondos para el Programa de Refuerzo Escolar de los menores que viven en los hogares de acogida que gestiona Nuevo Futuro en la provincia de Sevilla. En el mercado se podrán adquirir artículos de moda, complementos, decoración, joyería, gastronomía gourmet o arte, que pueden ser adquiridos como regalos de cara a las próximas fiestas navideñas.

Como en años anteriores, el programa del evento también incluye varios talleres artesanales relacionados con la Navidad y la zona de restauración La Carpa, donde se ofrecerán almuerzos y tapas solidarias donadas por restaurantes de Sevilla o elaborados por cocineros amigos de Nuevo Futuro.

Nuevo Futuro es una asociación que lucha por atender, educar y acompañar en su proyecto vital a niños, niñas y jóvenes en el ámbito de la protección, fomentando el desarrollo del potencial de estos menores a través de una atención individualizada. Desde su fundación en Sevilla, ha ayudado a más de 400 niños y jóvenes.

Uno de los puestos del mercadillo de Nuevo Futuro / Juan Carlos Vázquez

Desde su primera edición en 2016, el Mercado de Navidad se ha convertido en un punto de encuentro de solidaridad, emprendimiento y fomento de los negocios y la actividad empresarial en Sevilla, y en un espacio donde los sevillanos pueden aprovechar la variedad de firmas, productos y artículos que participan con stands y puestos expositores para realizar las primeras compras y regalos navideños, dada la cercanía de estas fechas.

El recinto destaca un año más por su cuidada decoración e iluminación, que ha transformado el patio interior de la Fundación Valentín de Madariaga en un auténtico escenario navideño, con la también decoración personalizada de los stands expositores, además de otros detalles como las bolsas y paquetería para las compras, lo que hace, en definitiva, la visita más acogedora y entrañable.

El objetivo principal del Mercado de Navidad es recaudar fondos para el programa de refuerzo escolar de los menores que viven en los hogares de acogida que Nuevo Futuro gestiona en la provincia de Sevilla. “Cumplimos diez años de nuestro Mercado de Navidad y estamos muy contentos, ya que se ha consolidado como una actividad idónea en la ciudad para que los sevillanos se adentren en la Navidad y puedan hacer esas primeras compras y regalos familiares, que vengan a contribuir con nuestra labor con menores y adolescentes privados de un ambiente familiar. En concreto, para el programa de refuerzo escolar que realizamos con ellos, que es esencial para su desarrollo. Además, es una nueva ocasión para promocionar y descubrir firmas y empresas locales que se están abriendo camino con productos exclusivos y originales y que estamos seguros de que sorprenderán a los asistentes”, ha destacado Fátima Tassara, presidenta de Nuevo Futuro Sevilla.

En puestos como este de Felippa, se pueden encontrar complementos ideales para estas fechas / M. G.

Entre los expositores participantes se encuentran nombres consolidados y nuevas firmas locales de distintos sectores, como Vainica Córdoba, Camcabeceros, Decoración Poole, La Rufina Antiques, Linen Alquitara, Dos Buscadoras de Tesoros y Almoraima Home, en decoración; Reyes Ortega, Casilda Medina, Lourdes Mauri Shop, Corbatas Westie, Gunaydinandco, Buhoneras Sevilla, y Trau, en complementos; Sonia Bolin, Flamenca Pol Núñez, Laura Hidalgo, Brad Ford Clothing y Masot Studio, en moda; Rocío Porres Joyas, Román Joyero, Roses d’Helena, BCoqui Collection, Felippa Complementos, Matiset Collection, Sun and son, y Creaciones Laura Medina, en joyería y bisutería; Salsas Quietud, en gastronomía gourmet; y Lucía Ortiz Poole, Bysisa Art, L’Arca Barcelona, Arte Santa-Mónica de Soto, Zapicandc Company, Delfina Antigüedades, Ringana, Malcriá, Inma Jiménez Orta, y Lamela Deco, en arte y otros productos.

Asimismo, y como cada año, Nuevo Futuro cuenta con un stand solidario en el que se ponen a la venta artículos donados 100% por distintas empresas colaboradoras, además de muñecas vestidas con ropa hecha a mano por voluntarias. Igualmente se podrá adquirir el número de su lotería de Navidad, con un donativo para la asociación.

Rocío García, vicepresidenta de Nuevo Futuro Sevilla; Fátima Tassara, presidenta de Nuevo Futuro Sevilla; y Ángela Madariaga, de la Fundación Valentín de Madariaga. / Juan Carlos Vázquez

Talleres navideños y zona de restauración

Además de los stands y puestos con los productos de estas empresas y negocios, el programa del Mercado de Navidad incluye varios talleres gastronómicos y artesanales relacionadas con la Navidad. En concreto: Taller Pavo Trufado, impartido por las hermanas Inés y Clemen Galnares Torres; el Taller de Aperitivos para cualquier momento”, que ofrecerá La Sartén de Candela con Pura Daroca; el Taller "Cena de Navidad", que realizará Nicavai Catering; el Taller “Una Corona Navideña”, que impartirá Cártamo Flores; y el Taller “Pinta Tu Misterio”, a cargo de Carmen Carvajal.

Igualmente, en La Carpa, la zona de restauración y bar organizada por los voluntarios de la asociación, se ofrecerán platos y tapas solidarias donadas por empresas y restaurantes de Sevilla o elaboradas por cocineros amigos de Nuevo Futuro, que, de manera altruista, cocinarán para contribuir con la recaudación de fondos. Entre algunos de los platos y guisos que se podrán degustar destacan arroces caldosos, migas, paellas de chocos y carne, carrillada, potaje de garbanzos, papas con carne y alcachofas, o alubias con perdiz escabechada, entre otros. Toda la recaudación de La Carpa irá destinada íntegramente a la labor de Nuevo Futuro Sevilla.

El horario de visita del X Mercado de Navidad será de 12:00 a 21:00 el viernes 28 de noviembre, de 11:00 a 21:00 el sábado 29 de noviembre, y de 11:00 a 19:00 el domingo 30 de noviembre. El donativo para la entrada es de 3 euros.

Nuevo Futuro Sevilla

Nuevo Futuro Sevilla es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja atender, educar y acompañar en su proyecto vital a niños, niñas y jóvenes en el ámbito de la protección, en pequeños hogares, impulsando redes familiares y sociales y trabajando desde la prevención, preparación y desarrollo de la autonomía.

Esta asociación se encarga de la gestión y mantenimiento de varios hogares de acogida que tiene en la provincia de Sevilla y en el que viven niños, niñas y adolescentes bajo la protección de la Administración Pública. A través de ellos se ofrecen hogares que son familia, educación y apoyo emocional, siendo pioneros en España en implantar el modelo de pequeños hogares, reconocido incluso por el Parlamento Europeo. Esta estructura sigue siendo su seña de identidad y les permite ofrecer atención personalizada en un ambiente cálido, cercano y positivo.

Con el objetivo de recaudar fondos para realizar esta labor social, Nuevo Futuro Sevilla organiza a lo largo del año diferentes actos benéficos, como su tradicional Rastrillo o el Mercado de Navidad. Desde su fundación en 1985 en Sevilla, Nuevo Futuro ha ayudado a más de 400 niños y jóvenes a desarrollarse y a labrarse un futuro digno.