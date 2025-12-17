Ministriles Hispalensis en la Casa de Pilatos este domingo

El domingo 21 a las 19:00 las caballerizas de la Casa de Pilatos acoge el concierto de Navidad de Ministriles Hispalensis, el último que realizará el grupo en el año de su 20 aniversario. Está organizado por la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y Arcadiantiqua. Las entradas, con un precio de 20 euros, se pueden adquirir a través de la web de la Casa de Pilatos.

El prograan de música renacentista se llama Gaudia Musicae. En esta ocasión el grupo está formado por siete instrumentistas y dos cantantes ypresenta un precioso programa compuesto por piezas del Renacimiento europeo en torno a la Navidad con piezas de cancioneros y de la tradición popular.

Ministriles Hispalensis, una de las formaciones de Ministriles más prestigiosas de España, plantea este concierto como una velada lúdica, en la que la música, los músicos y el publico participan en una experiencia que va más allá del habitual concierto.Incluso en el enclave elegido para el concierto, las Caballerizas de la Casa de Pilatos, prescendirán de escenario, con lo que la cercanía con el público será máxima.

Como complemento y para recalcar el carácter lúdico de la velada, a la entrada se ofrecerán productos navideños que serán repartidos por los propios integrantes del grupo.