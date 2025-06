Así es uno de los montaditos más famosos de la ciudad: «Si no has probado el de chorizo picante con cabrales jamás has estado en Sevilla»

La gastronomía de Sevilla se puede ver definida por múltiples comidas que van desde los montaditos hasta las tapas frías o los guisos más tradicionales. Opciones como las espinacas con garbanzos, el serranito, las pavías de bacalao o el capote de melva son algunas de las más definitorias de la hispalense.

La mayoría de ellas están disponibles en los bares con más solera de la ciudad, esos que llevan décadas en pie sirviendo almuerzos y cenas a los miles de clientes que pasan cada año por sus locales. Pero, ¿cuáles son esas tapas imperdibles que se tienen que probar sí ´sí cuando se visita Sevilla? Dejando a un lado que hay muchas personas que no comen carne o que, por intolerancias alimenticias, no pueden tomar lactosa ni gluten, en Casa Moreno lo tienen claro: «Si no has probado el de chorizo picante con cabrales jamás has estado en Sevilla».

Casa Moreno y su montadito de chorizo picante con cabrales

Así es como lo sentencia Emilio, una de las personas que regentan este bar que abrió sus puertas en el año 1945 en Sevilla. Esta contudente afirmación la recoge Alfonso O., un creador de contenidos gastronómicos que recorre España recomendando restaurantes de todo el país a través de su cuenta @cocituber.

Durante su parada en Sevilla, este no ha dudado en pasarse por Casa Moreno, uno de los establecimientos con más solera de la ciudad, para probar una de sus mayores recomendaciones: el montadito de chorizo picante con queso cabrales. De este dice que «es una maravilla y se deshace».

Además de esta tapa, el creador de contenidos también ha querido probar la sardina ahumada de la casa, el solomillo de atún, boquerón en vinagre con patatas de Aracena, mejillón con mousse de pato, el montadito de tortilla de patatas con un poco de chorizo y queso fundido y el lomo en manteca con chorizo picante. Después de todo el festín es el propio Alfonso el que reconoce que el montadito de cabrales junto al de tortilla de patatas son los mejores que se ha comido en la ciudad «en todo el fin de semana».

El Cocituber no se va del local sin antes hacer un apunte a la manera en que en Casa Moreno hacen la cuenta: a mano y sobre la marcha. «Si tuviese este bar abajo de casa, vendría todos los días» acaba afirmando este creador de contenidos.

La historia de Casa Moreno

Este establecimiento abrió sus puertas en el año 1945 como una tienda de ultramarinos que incorporó una pequeña barra para que los clientes (mujeres, fundamentalmente) además de hacer la compra, pudieran disfrutar de un aperitivo, cuando las tascas eran copadas por hombres y la presencia femenina era impensable.

Apenas se dan un par de pasos para atravesar el arco centenario que separa el colmado del antiguo almacén, se puede observar una barra de chapa atendida por Emilio y José. Ahí comienza otro espectáculo: un sinfín de fotografías de personajes ilustres, carteles taurinos, motivos de Semana Santa, recuerdos... todo en un perfecto 'orden- desorden' en el que, en cada visita, se descubre una nueva curiosidad. Casa Moreno tiene sus paredes repletas de latas de conservas, tarros de encurtidos, sacos de legumbres y una vitrina donde hay chacinas, quesos y embutidos, al más puro estilo de una tienda de ultramarinos de toda la vida. Y al alzar la vista, el patio de luz del antiguo edificio que termina de llenar de encanto el lugar.

En la actualidad este establecimiento está en manos de la tercera generación de la familia que lo fundó y dado su éxito parece que este bar va a seguir ofreciendo sus famosos montaditos de chorizo con cabrales durante muchos años.