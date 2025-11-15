Música, arte y salud se encuentran en Sevilla en las II Jornadas de Musicoterapia Hospitalaria

Personal sanitario en una de las actividades celebradas en el Hospital Virgen del Rocío.

Sevilla se prepara para dos días de emociones, aprendizaje y colaboración profesional con la celebración de las II Jornadas de Musicoterapia Hospitalaria, que tendrán lugar los próximos 21 y 22 de noviembre de 2025 en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

Organizadas por la Asociación Avanzamos Juntos, una entidad sin ánimo de lucro que desde hace años impulsa la intervención de la musicoterapia en hospitales públicos de la ciudad, estas jornadas buscan acercar la música terapéutica a todos los ámbitos de la salud. La asociación lleva años desarrollando programas en el Hospital Universitario Virgen Macarena y en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, especialmente en áreas como salud mental, UCI pediátrica, cuidados paliativos, pediatría, unidad de quemados y rehabilitación neurológica y del lenguaje.

La musicoterapia clínica, aplicada por profesionales formados, no sólo acompaña a pacientes en momentos de vulnerabilidad, sino que ofrece apoyo emocional y terapéutico, demostrando que la música puede ser un instrumento de cuidado y esperanza.

Un paciente de la unidad de Grandes Quemados toca la guitarra. / M. G.

Este año, las jornadas ponen el foco en la colaboración multidisciplinar, explorando cómo los musicoterapeutas trabajan junto a médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y celadores. El objetivo es construir una atención hospitalaria más integral, humana y eficaz, donde cada disciplina aporte su pieza al cuidado del paciente.

Durante los dos días que dura el evento, los asistentes podrán disfrutar de conferencias, mesas redondas, talleres vivenciales y experiencias clínicas compartidas por pacientes y profesionales. Además, se presentarán libros relacionados con la musicoterapia y habrá conciertos terapéuticos que buscan emocionar y sensibilizar sobre la importancia de la música en la salud.

Entre los momentos más esperados destacan la subasta benéfica de obras de arte de artistas sevillanos, junto con experiencias únicas y artículos donados por clubes deportivos, incluyendo camisetas oficiales del Real Betis, Sevilla FC, Cádiz CF, Club Rugby Mairena y Club Rugby Ciencias. Además, se contará con la participación de referentes nacionales en musicoterapia como las doctoras Montserrat Gimeno Domenech, Mireia Serra o Nuria Escudé y el doctor Paul Gimeno, entre otros.

Las jornadas están abiertas a profesionales de la salud, del ámbito social, artístico y educativo, así como a cualquier persona interesada en descubrir el poder sanador de la música. También existe la opción de inscripción online, para quienes deseen colaborar y aprender sin poder asistir de manera presencial.

Con este encuentro, Sevilla se convierte una vez más en un espacio donde la ciencia, la emoción y la música se encuentran para recordar que la salud no solo se mide con medición de signos vitales, sino también con melodías que curan el alma.