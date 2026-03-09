Música para no olvidar la guerra de Ucrania

La Asociación Amistad con Ucrania está dispuesta que no se olvide la guerra que asola este país y que sigue causando víctimas. El próximo 20 de marzo a las 20:00, la parroquia de SanJacinto acogerá una ocasión única de escuchar el Réquiem de Verdi interpretado por 260 músicos. Intervendrán el Smith College Singers, un coro femenino con 110 voces que llega desde la Universidad de Massachussetts (Estados Unidos, el Coro Masculino de Andalucía, con 70 voces, y la Orquesta Sinfónica Artis Culturae. Todos ellos dirigidos por Jonathan Hirsh.

Está previsto que el concierto tenga una duración de 90 minutos. El precio del donativo es de 20 euros. La invitación se puede adquirir el mismo día del evento, antes del concierto. El aforo es limitado, por lo que se recomienda comprar con anticipación.

Toda la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Amistad con Ucrania. Existe, además, una fila cero: ES82 2100 8348 7002 0014 4589.

Los fines de la asociación son el apoyo a las familias ucranianas en Sevilla, con especial atención a estas personas desplazadas a Sevilla por el conflicto bélico. Además, se les presta acompañamiento en las gestiones básicas para la obtención de documentación, permisos de residencia, NIE, citas médicas o ayudas económicas. Todo ello sin olvidar la promoción de la plena inserción de estas familias en la sociedad a través de actividades de ocio y tiempo libre conjuntas con familias españolas.