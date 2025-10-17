La Navidad se adelanta en el hotel Alfonso XIII de Sevilla

Carlo Suffredini, director del Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, Sevilla, Myriam Jiménez, Responsable del Área de Inserción Sociolaboral de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, Rafael Corbi, responsable de Operaciones de Recogidas de Alimentos de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, y Brian Deegan, chef ejecutivo del hotel.

El Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection, vuelve a convertirse en lugar de encuentro para la Navidad. La propuesta gastronómica que trae el chef Brian Deegan, que ha vuelto a las cocinas de este hotel después de cinco años, combina tradición, calidad y compromiso solidario, el hotel ha presentado su programa para estas fiestas.

Por sexto año consecutivo, el Alfonso XIII colabora con la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, donando a la institución un euro por cada menú de grupos que se contrate del 29 de noviembre al 5 de enero.

Presentación de los menús de Navidad en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla / Juan Carlos Vázquez

Para estas celebraciones de empresa y grupos, el hotel ofrece diferentes propuestas adaptadas a cada ocasión. El menú tipo cocktail, está pensado para encuentros más informales e incluye platos fríos en buffet como la selección de ibéricos de bellota, ensaladilla de pulpo con mayo kimchi o tataki de solomillo de ternera con shimenji encurtida, platos calientes pasados como la gyoza de verduras con mayonesa de mango y chili dulce, el magret de pato con miel, cinco especias y pimienta de Sichuan o las croquetas de jamón ibérico. Para terminar, un buffet de postres y bebidas por 72 euros por persona.

Ensalada de jamón de pato y langostinos, naranja, manzana encurtida, nueces caramelizadas, vinagreta de cítricos y granada / Juan Carlos Vázquez

Entre los menús en mesa, el hotel ofrece tres opciones con entrante, principal, postre y maridajes seleccionados, con precios de 68, 72 y 78 euros por persona y platos principales como el lingote de cerdo ibérico de bellota con puré de patata ahumada, puerros confitados y jugo de vino tinto hasta rape asado con costrón mozárabe, pisto baby, langostinos en salsa de cebollino o Medallones de solomillo de ternara, puré de chirivía, berros y salsa de pimienta de Madagascar. Además, se podrá ampliar el menú con aperitivos que van desde los 9 euros hasta 19 euros persona, con una duración de 30 a 60 minutos.

Crujiente de queso de cabra, cebolla caramelizada, crema de piquillos y aceite de hierbas / Juan Carlos Vázquez

Nochebuena

El restaurante San Fernando acogerá la tradicional cena de Nochebuena, con un menú que combina producto local y elaboraciones contemporáneas. La propuesta comienza con un tataki de atún de almadraba con tomate de mar azul, gel de salmorejo y huevo curado en soja con hinojo fermentado y pistacho y una vieira a la brasa con coliflor en texturas, caviar de beluga de Riofrío, guisantes y polvo de jamón ibérico de bellota como entrantes, seguidos de un sorbete de frutos rojos y gelée de cava y un lingote de ternera de Angus con puré de chirivía con verduras de raíz baby, shimenji encurtida y jugo de brotes de berros como plato principal. Como postre, una mousse de tres chocolates con galleta sablé y glaseado de chocolate. Todo, como siempre cuidado al más mínimo detalle, como corresponde al estilo Alfonso XIII.

La cena de gala que dará la bienvenida al 2026

El 31 de diciembre, el Alfonso XIII celebrará su cena de gala de Nochevieja en el Salón Real con música en directo, seguida de un cotillón, uvas de la suerte, brindis por el nuevo año y barra libre hasta las 4 de la madrugada. El menú comienza con una selección de aperitivos a compartir, entre ellos tartar de gamba roja y caviar de Riofrío, carpaccio de vieira con trufa y micuit de foie con ragú de kumquat. Seguidamente, un aperitivo individual de anchoa del Cantábrico 00 con espárragos verdes, confitura de higos, ajo blanco y almendras garrapiñadas, un entrante de bogavante marinado con su pinza en tempura, sopa de maíz y viagra de yuzu y tomate, un sorbete de mango y gelée de Moët Chandon y platos principales como carré de lenguado con mousse de vieira, coliflor, trufa y emulsión de cítricos y Solomillo de Rubia gallega con terrina de patata y cebolla roscoff, puerro, emulsión de rábano y jugo de Oporto.

Lingote de cerdo ibérico de bellota, puré de patata ahumada, puerros confitados y jugo de vino tinto / Juan Carlos Vázquez

Para terminar, un sablé de bretón con cremoso de praliné y namelaka de chocolate negro, Mignardises, dulces de Navidad y las tradicionales uvas de la suerte, todo ello acompañado de champagne y vinos seleccionados. La noche continuará con un brindis por el nuevo año, cotillón y música en directo con barra libre hasta las cuatro de la madrugada. El precio de esta cena de gala y fiesta de Nochevieja es de 525 euros para adultos y 162 euros para niños de entre 4 y 12 años.

Brunch navideños para disfrutar sin prisas

Los días 25 de diciembre y 1 de enero el hotel ofrecerá sus ya tradicionales brunch festivos, que se han convertido en una de sus tradiciones más esperadas. La propuesta combina ensaladas, una selección de ahumados y mariscos que incluyen Mojama, Salmón ahumado y marinado, anchoas 00 del Cantábrico, langostinos de Sanlúcar, Gambas blancas de Huelva, Ostras Gillardeau nº2 y Cigalas de Isla Cristina, así como una estación de ibéricos y quesos, miniaturas elaboradas (Salmorejo con Remolacha, Foie gras con chutney de kumquat, Ensaladilla de pulpo a la brasa con mayonesa de kimchi, ensalada de apio y manzana ácida y Ceviche de corvina y gambas blancas), cremas y sopas y platos principales como Solomillo de ternera Wellington, carré de cordero con costrón de hierbas y jugo de tomillo, cochinillo asado con boniato, manzana caramelizada y jugo de Oporto, rape a la plancha con salsa de langostinos y azafrán o Lubina de estero con tapenade y vinagreta nicosia, entre otros. Para acompañar el brunch se ofrecerán café, té, zumos naturales, refrescos, cava, vino blanco Viña Calera y tinto Marqués de Arienzo, así como una deliciosa selección de postres, frutas, tartas y dulces tradicionales navideños.

Tarta de queso manchego con chutney de membrillo / Juan Carlos Vázquez

Una ocasión ideal para compartir con familia y amigos en estos días de celebración con un precio de 150€ para adultos y 73€ para niños entre 4 y 12 años en el caso del brunch de Navidad y 140 euros para adultos y 73 euros para niños entre 4 y 12 años en el caso del brunch de Año Nuevo.