La nieve vuelve a Sevilla gracias a la inteligencia artificial

Vivir una jornada de nieve en Sevilla es, a día de hoy, es prácticamente inimaginable. Sin embargo, hubo un tiempo en que lo imposible ocurrió: el 2 de febrero de 1954, la capital hispalense amaneció completamente cubierta de blanco. Aquella jornada quedó grabada en la memoria de muchos sevillanos como una escena de cuento: los termómetros marcaron hasta -4 grados y la ciudad acumuló una capa de nieve de unos 15 centímetros de espesor. El Real Alcázar, el barrio de Santa Cruz o la Catedral lucieron entonces un aspecto insólito, envueltos en un silencio blanco que difícilmente se volverá a repetir.

Más de setenta años después, la tecnología permite revivir aquella magia. El fotógrafo Miguel López (@fotolopz) ha recurrido a la inteligencia artificial para crear una recreación visual de cómo se vería hoy Sevilla bajo una nevada. Su trabajo, presentado en un video que circula por redes sociales, ofrece un viaje entre lo real y lo soñado.

En las imágenes generadas, la Plaza de España aparece cubierta por un manto blanco que resalta su elegancia monumental; el entorno del río Guadalquivir y el puente de Triana reflejan la luz del hielo como si fueran espejos; la avenida Eduardo Dato, el canal de la Expo, la Torre del Oro y la zona de Marqués de Paradas muestran una quietud inusual; mientras que las Setas de la Encarnación se transforman en una escultura helada. El resultado son bellas estampas que llenan la ciudad de magia.

Aunque es muy complicado presenciar en Sevilla una nevada real , la imaginación —y ahora la IA— permiten contemplar lo que la meteorología nos niega.