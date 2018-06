Más noches de película en el patio de la Diputación

Desde que en 1997 echó a andar el Cine de Verano del patio de la Diputación, el "sabor añejo de esos cines de verano de antaño" se ha recuperado e, incluso, ha dotado a las noches estivales de un nuevo sabor más dulce. Actividad más que asentada en la programación cultural de los veranos en la ciudad, en el último lustro se ha notado un importante repunte de los espectadores que acuden a las sesiones. “En concreto, la asistencia media es de 550 espectadorespor día”, detalló el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, en la presentación de la cartelera de este año.

Como principales novedades, la programación se ha adelantado 15 días respecto a otros años, "debido a la demanda o petición popular", aseguró Villalobos, por lo que el público podrá disfrutar de 87 días de cine, en pases de lunes a domingo, con un total de 62 películas proyectadas (9 en julio, 31 en julio, 31 en agosto y 16 en septiembre), 13 en versión original subtitulada, 12 españolas, 12 comedias y 25 dramas-suspense.

Cine con Orgullo y mismo precio para abrir

Se mantiene intacto el precio de las últimas ediciones, 4 euros, la hora, a las 22:15, y el sistema de proyección digital, la pantalla de grandes dimensiones y el ambigú.

Los temas que versan los filmes siguen en la línea de la programación de otros veranos. "Son temas que afectan a nuestra sociedad... Así, presentamos una programación tematizada con películas que tratan del género, la integración, la emigración, la xenofobia...".

Por ello, este año, la cartelera del programa del cine de verano Asómate al Patio se inaugura con el Ciclo de Cine con Orgullo. La película de Luca Guadagnino, ganadora de un Oscar al Mejor Guión Adaptado en 2017, Call me by your name, será el largo con el que arranque el verano en la institución provincial. Se exhibirá este viernes y el sábado 23 de junio. Cerrará este ciclo, el domingo 24 de junio, Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, el drama chileno, ganadora del Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa.

Del cine clásico a las superproducciones

Los bloques por género o nacionalidad continuarán los lunes con el cine español, donde destacan las cintas como La librería, de Isabel Coixet, reconocida en 2017 con los Premios Goya a la Mejor Película, Dirección y Guión Adaptado. Podrá verse el lunes 16 de julio.

La primera producción española en proyectarse en la gran pantalla será Handia, de Joan Garaño y Anitor Arregui, el lunes 25 de junio. Le seguirán en julio la comedia Perfectos desconocidos, de Álex de la Iglesia, el 2 de julio; la comedia Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón, el 9 de julio; el drama El autor, de Manuel Martín Cuenca, y la comedia Toc Toc, de Vicente Villanueva, el 30 de julio.

"No faltará el cine andaluz y sus protagonistas, como Paco León, Antonio de la Torre y Juan Diego”, concreto el presidente de la Diputación.

El cine clásico es un clásico en este patio de butacas, y en estas primeras semanas se han programado algunas de reconocido prestigio como Matar a un ruiseñor (22 de julio. VOSE), de Robert Mulligan, con Gregory Peck como protagonista. Actor que también es la imagen del cartel del programa del cine de verano de esta edición.

La versión original subtitulada se convierte en el espacio de culto de esta peculiar sala, ya convertida en tradición. La primera que podrá verse será El insulto, de Ziad Doueiri (Líbano), el 1 de julio. Continuará el VOSE con La casa junto al mar, de Robert Guédiguian (Francia. 8 de julio), Alma mater, de Philippe Wan Leeuw (Líbano. 15 de julio) o Heartstone Corazones de Piedra, de Guomundur Arnar Guomundsson (Islandia. 29 de julio).

No faltarán las condecoradas grandes producciones más recientes, tales como Dunkerke, de Christopher Nolan (27 de junio), Wonder, de Stephen Chbosky (30 de junio), Tres anuncios en las afueras, de Martin Macdonagh (5 de julio) o Los archivos del pentágono, de Steven Spielberg (12 de junio), entre otras muchas.