Nuevo Futuro Sevilla organiza este fin de semana su Mercado Casino

Nuevo Futuro Sevilla celebra este próximo fin de semana el Mercado Casino, que se celebrará el sábado 8 y el domingo 9 de marzo, en el Casino de la Exposición, con la participación de más de 40 firmas, empresas y negocios que expondrán sus productos para colaborar y apoyar las acciones e iniciativas que desarrolla en este campo esta ONG sevillana, dedicada a la acogida y educación de niños, niñas y jóvenes en el ámbito de protección que han sufrido situaciones adversas dentro de su núcleo familiar, y que están bajo el sistema de protección de las administraciones públicas con medidas de guarda o tutela.

De esta forma, los asistentes a este mercado podrán conocer y adquirir una gran variedad de artículos y productos para colaborar con los fines de Nuevo Futuro Sevilla, que comenzó sus primeras actividades solidarias precisamente en el Casino de la Exposición, en los años 80 del pasado siglo XX.

El objetivo principal del Mercado Casino es recaudar fondos para el programa de refuerzo escolar y otras actividades extraescolares para los menores de los hogares de acogida que esta asociación gestiona en la provincia de Sevilla, como destaca Fátima Tassara, presidenta de Nuevo Futuro en Sevilla. “Ahora que llega la primavera, que es tan especial en Sevilla con sus fiestas, este Mercado es el espacio perfecto para hacer compras o adquirir artículos de moda, complementos o decoración a través de las firmas y empresas locales que participarán. Pero lo más importante, es que nos ayudará a recaudar fondos para ayudar a los niños y jóvenes de nuestros hogares de acogida y apoyar el programa de refuerzo escolar y otras actividades que realizamos con ellos, que es esencial para su desarrollo, educación e integración”, añade la presidenta. “Sin este apoyo no podríamos desarrollar esta ayuda de refuerzo educativo que es clave en niños que tienen una importante carga emocional y psicológica por las circunstancias personales que han vivido”.

Este Mercado Casino contará con expositores en los que participarán firmas y empresas de moda, complementos, decoración, antigüedades, artesanía y joyería, entre otros, que presentarán productos de gran calidad y novedosos en Sevilla. Así, en decoración estarán presentes firmas como Vainica, Camcabeceros, Poole Decoración, La Rufina Antiques, 2 Buscadoras de Tesoros, Barnacle Home y Castrillón Decoración; mientras que en moda participarán Ten New Man Collection, God Save My Swing, Oliver Moda Sevilla, Sinlunaritos, Majos Collections, Oriol P. Sevilla, Gavriella, La Cottage, Bradford Clothing y Gloripori. En el apartado de complementos expondrán las firmas Reyes Ortega, Casilda Medina, Cinngara Lourdes Mauri Shop, Westie Corbatas, IS Unique, Marta Ovelar, Isabel Peinado Barron, El Patio de Mi Casa Sevilla, Los Mantones de Mariquilla y Lart Hand Made Leather.

En productos de artesanía estará Bysisa Art, y en joyería y bisutería Rocío Porres Joyas, Roses d’Helena, Felippa Complementos y Matiset Collection. Por último, también participan con distintos productos Zapicandc Company y Milabonis Cosmética. Asimismo, Nuevo Futuro Sevilla dispondrá de un stand atendido por su voluntariado en el que se ofrecerán a la venta productos donados 100% por varias entidades y empresas colaboradoras, cuya recaudación será destinada íntegramente a los fines de la asociación.

Como ya es habitual en los eventos de Nuevo Futuro Sevilla, se dispondrá de una zona de restauración y bar ambigú organizada por los voluntarios de la asociación, en la que se ofrecerán cada día aperitivos donados por empresas, restaurantes y caterings de Sevilla, así como guisos caseros cada día. Toda la recaudación de esta zona de restauración irá destinada íntegramente a la labor de Nuevo Futuro Sevilla.

Por otra parte, durante los días del evento, también habrá actuaciones de música en directo a cargo del grupo Causa Perdida (sábado), y Los Flaggel Pop (domingo), “por lo que animamos a los sevillanos a que vengan a disfrutar del buen ambiente y a colaborar con Nuevo Futuro”, ha señalado la presidenta de Nuevo Futuro Sevilla.

El horario de visita del Mercado Casino será de 11:00 a 21:00 el sábado 8 de marzo, y de 11:00 a 20:00 el 9 de marzo, la zona de restauración quedará abierta hasta las 24:00. El donativo para la entrada es de 3 euros.