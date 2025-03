Seis palabras y expresiones andaluzas con un origen curioso

Andalucía tiene una gran riqueza léxica. Tal y como recoge un estudio de la Universidad de Sevilla sobre el español hablado en Andalucía, "las hablas andaluzas están entre las más y mejor estudiadas de las variedades del español". A pesar de los numerosos estudios que hay sobre ello, los teóricos no se ponen de acuerdo en la procedencia del dialecto andaluz. No obstante, existen algunas palabras o expresiones concretas que hoy utilizamos de forma cotidiana y tienen su origen en términos árabes, del caló gitano e incluso ingleses. Aquí tienes seis ejemplos de esas expresiones andaluzas que tienen una procedencia curiosa:

Guachisnai

En Andalucía, la forma coloquial de designar a los extranjeros, especialmente a los turistas con aspecto nórdico, es el de guiri. Sin embargo, en la zona de Cádiz existe otra palabra para hablar de estos turistas: guachisnai. Se piensa que esta podría provenir de la deformación fonética de la pregunta ‘What’s your name?’ (cómo te llamas).

Chícharo

En algunos lugares de Andalucía llaman chícharos a los guisantes, en lugar de a lsas habas blanquecinas. Se piensa que esto podría deberse a que en latín se emplea el término cicer ciceris para designar a los garbanzos y que, con el tiempo, esto evolucionaría hacia el actual «chícharo» para denominar a diferentes legumbres, entre ellas el guisante.

Aliquindoi

Esta palabra se usa, sobre todo, en Málaga y Cádiz para indicar que alguien está atento o vigilando lo que sucede a su alrededor. Es posible que proceda de la expresión inglesa «look and do it» (estar atento). Dice la leyenda que el término era utilizado por los marineros para que estuvieran pendientes de que no les robaran su mercancía.

Jipiar

Jipiar es, según la Real Academia Española, gemir, hipar o gimotear. Esta palabra podría provenir del inglés «to yip», que significa ladrar o gañir

Jopo de aquí

«Jopo de aquí» es una de las expresiones malagueñas que podría provenir del inglés hop off (bajarse) y la empleaban los conductores de autobuses para decirle a los pasajeros y pasajeras que se bajaran del autocar. En la actualidad también se usa para decirle a alguien que se vaya del lugar en el que está.

Candié

El candié o candiel es un combinado alcohólico que se daba como reconstituyente y que está hecho a base de candy, caramelo y huevo azucarado. En inglés, este ponche se llama candied egg, por lo que es posible que candié provenga de ahí. La bebida se solía dar a las personas que no tenían apetito y como reconstituyente para los niños y niñas.