La comparsa de Martínez Ares 'embiste' de nuevo al mundo de los toros con un pasodoble 30 años después

Tres décadas después, Antonio Martínez Ares volvió ayer a lanzar una dura crítica al mundo de los toros. Fue durante la primera semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), en el primer pasodoble de su comparsa, principal aspirante hacer con el primer premio para tras ganar las dos últimas ediciones.

"De nuevo los toreritos vuelven al ruedo", comienza la copla de La oveja negra, que vincula al mundo del toro con la "España más fascista que juega el juego de la hembra empitonada a la que se le caen las bragas cuando ve a su semental", "el pijerío" o una "plebe insensible aferrada a lo cañí". Al autor no le "entra en la cabeza que tauromaquia equivalga a cultura y sentido de patria" ni que ser matador "sea una profesión", cuando para él no es mas que "un circo romano donde se aplaude la tortura y el dolor". Tampoco pasa por alto el uso político del mundo del toro ("Abascal con su caballo está explotando este serrallo de patanes monosabios que se creen más liberales y progresistas. Talibanes del turismo que si no piensas lo mismo eres un pobre ignorante y un comunista, y un comunista"), ni a los ganaderos, que "siempre repiten pa eso han nacido, si no la raza se habría extinguido", algo que ve como una "excusa para vivir de subvenciones". Remata diciendo "volvemos al lamentable culto taurino, la prehistoria y al desatino. Ni es trabajo ni eso es arte, son manos manchadas de sangre solo hay un animal. Y el asesino, un asesino, un asesino".

En el pasodoble de 1994, el célebre Acércate torito, relataba la historia de un torero que narraba en primera persona una corrida de toros en la que se autoconvencía de seguir adelante pese a surgirle sentimientos encontrados sobre la tortura y la muerte del animal. Acaba maldiciendo a "todo el quiera la muerte de un toro", al que "llevaría al centro del ruedo a hacerle perrerías, y allí, con un descabello le diría qué sientes, dime qué sientes".

Antonio Martínez Ares es uno de los autores más mediáticos y polémicos del carnaval gaditano. El año pasado dio que hablar más allá de Cádiz por su letra a la exhumación de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena. En esta edición ya había sido noticia por su pasodoble en catalán a la amnistía.

Letra íntegra del pasodoble de La oveja negra

De nuevo los toreritos

vuelven al ruedo

De nuevo están destapando

la cajita del espanto

de la fiesta nacional

De la España más fascista

que juega al juego

de la hembra empitonada

que se le caerán las bragas

cuando vea a su semental

Del habano el pijerio

y las mantillas

Ese pañuelito blanco

de la autoridad civil

De clarines, pasodobles

y paseíllo

de esos huevos apretaos

pero con brillo

ante una plebe insensible

aferrada a lo cañí

No me entra en la cabeza

que decir tauromaquia

equivalga a cultura

y a sentido de patria

Cómo pueden decir

que esto es una pasión

cómo puede entenderse

profesión matador

No es mas que un circo romano

donde se aplaude

la tortura y el dolor

Abascal con su caballo

está explotando este serrallo

de patanes monosabios

que se creen más liberales

y progresistas

Talibanes del turismo

que si no piensas lo mismo

eres un pobre ignorante

y un comunista

y un comunista

Los ganaderos

siempre repiten pa eso han nacido

si no la raza se habría extinguido

Esa es la excusa para

vivir de subvenciones

que la llaman afición

Volvemos

al lamentable culto taurino

a la prehistoria y al desatino

Ni es trabajo ni eso es arte

son manos manchadas de sangre

solo hay un animal

Y el asesino

un asesino

un asesino