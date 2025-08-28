Planes irresistibles para el último fin de semana de agosto en Sevilla

Este fin de semana, coincidiendo con el final del mes de agosto, la ciudad de Sevilla así como algunos de los pueblos de la provincia ofrecen algunas actividades y citas interesantes y para todos los públicos perfectas para irse despidiendo del verano y dar la bienvenida al curso escolar y a las tardes de otoño.

Jornadas Medievales de Alanís

Durante el fin de semana del 29 al 31 de agosto el municipio serrano de Alanís acogerá una de las citas más importantes de la provincia: las Jornadas Medievales. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico, estará repleta de teatralizaciones, espectáculos, pasacalles, juegos para los más pequeños y mucho más durante los tres días. Se trata de una experiencia única ideal para disfrutar en familia.

Cuarteto Isbilya en los Jardines del Alcázar

El ciclo de conciertos Noches en los Jardines del Alcázar dará paso, el viernes 29, a la actuación del cuarteto Isbilya, formado por Miguel García (violín), Daniel Ortiz (viola), Leonel Contreras (violonchelo) y José María Perejón (piano). Esta agrupación sevillana presenta un emocionante programa que fusiona la música de cámara con los grandes éxitos del rock andaluz, consolidándose como una destacada formación del panorama nacional,

Cine de verano Mr. Burton

El cine de verano del patio de la Diputación de Sevilla proyectará la pelicula Mr. Burton el próximo viernes, 29 de agosto, a las 22:00 horas. Esta película reconstruye los años de formación del legendario actor Richard Burton, aún conocido entonces como Richard Jenkins. Ambientada en la Port Talbot de 1942, la historia retrata a un adolescente atrapado entre las tensiones familiares, los efectos de la guerra y el anhelo de una vida distinta. Su destino cambia cuando su profesor Philip Burton descubre su talento teatral y decide moldearlo con disciplina y afecto. El precio de la entrada es de 4,50 euros.

Cine Cervantes Con la muerte en los talones

El viernes, 29 de agosto, el cine Cervantes proyectará la película Con la muerte en los talones tanto en versión original como doblada. Se trata de un clásico del cine de suspense dirigido por Alfred Hitchcock y protagonizado por Cary Grant, Eva Marie Saint y James Mason. Con guion de Ernest Lehman y música de Bernard Herrmann, la película fue producida por Metro-Goldwyn-Mayer y destaca por su uso innovador del montaje, la tensión narrativa y escenas icónicas como la persecución del avión o el clímax en el Monte Rushmore. Es una de las obras más representativas del estilo hitchcockiano.