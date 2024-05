Planes en Sevilla para exprimir este fin de semana de mayo

Aterriza el fin de semana en la capital sevillana y junto a él llegan una amplia variedad de planes, especialmente dedicados a la cultura, aptos para todos los públicos, desde el infantil hasta el adulto. El buen tiempo se instala en la hispalense durante un fin de semana que promete llenar las calles y museos de la ciudad. Estos son algunos de los eventos que hay programados durante los días 17, 18 y 19 de mayo:

Tributo a Tina Turner

En honor a la cantante y compositora estadounidense el Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá un concierto tributo a la legendaria Tina Turner.

El concierto repasa los grandes éxitos de una carrera de más de cincuenta años, y que forman parte de la banda sonora de la vida de varias generaciones, desde What's Love Got to Do with It y We Don't Need Another Herohasta Proud Mary, Private Dancer, la mítica River Deep - Mountain High y, por supuesto, The Best. El evento tendrá lugar el domingo, 19 de mayo, a las 19:00 horas.

Día de los Museos

Cada 18 de mayo y desde hace más de 40 años se viene celebrando el Día Internacional de los Museos con el objetivo de concienciar sobre la importancia de estos espacios para el intercambio cultural, el enriquecimiento, el desarrollo de la comprensión mutua y de la colaboración.

Sevilla acoge esta jornada una amplia variedad de actividades con la jornada de puertas abiertas de varios de ellos, talleres para los más pequeños y un sinfín de eventos relacionados con la cultura, algunos de ellos completamente gratuitos.

Teatro de títeres El Principito

La Sala Cero acoge el próximo sábado, 18 de mayo, y domingo, día 19, la obra El Principito, una versión de la famosa novela de A. de Saint-Exupéry presentada por la compañía de Susy López Pérez.

Se trata de una versión libre de la historia original adaptada para que niños y niñas desde los 6 años de edad puedan disfrutar de ella. La propuesta se enmarca dentro de la Feria Internacional del Títere que se celebra en Sevilla desde el pasado 4 de mayo y que el fin de semana del 18 y 19, encara su recta final.

Esta obra se podrá ver los días 18 y 19 de mayo en la Sala Cero, a las 12:00 horas. Las entradas tienen un precio de 5 euros.

Concierto de la ROSS Primavera Absoluta

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrecerá un concierto este viernes, 17 de mayo, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Maestranza en el que presentará la obra contemporánea Primavera, de Inmaculada Almendral, siguiendo el paso de las estaciones que caracteriza esta temporada.

Esta obra, compuesta hace relativamente poco, será interpretada con instrumentos poco habituales. Hay entradas desde 20 euros para poder disfrutar de este concierto.

Concierto benéfico en San Ildefonso

El Coro Santa María, de Coria del Río, en colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. de los Reyes, Patrona de los Sastres, y la Parroquia de San Ildefonso de Sevilla, organizan un concierto solidario para mejorar el acceso a la parroquia. Este tendrá lugar el sábado, 18 de mayo, a las 20:00 horas. En este concierto, el Coro Santa María estará acompañado del Quinteto de Cuerdas Da Capo, otros instrumentistas de viento y percusión, junto a las solistas Kenia Murton (soprano), María Asensio (soprano) y Óscar Vicente como organista, bajo la dirección de Sergio Asián. El programa estará formado por obras de todas las épocas, destacando la interpretación de la Misa Breve Hob. XXII: nº 1 en Fa Mayor de Joseph Haydn para 2 Sopranos solistas, coro y orquesta. La entrada a este evento es libre hasta completar aforo pero quien lo desee podrá colaborar voluntariamente con el espacio.