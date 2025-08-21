Planes divertidos y refrescantes para disfrutar este fin de semana en Sevilla

Se aproxima el mes de septiembre y a pesar de que en agosto la oferta cultural y de ocio se reduzca sutilmente en Sevilla, durante el fin de semana del 22 al 24 la ciudad ofrecerá una amplia gama de planes en la capital que son aptos para todos los gustos y todas las edades, muchos de ellos muy refrescantes. Estas son algunas de las actividades que se pueden hacer en la hispalense el próximo fin de semana:

Noches en los Jardines del Alcázar

Los jardines de los Reales Alcázares serán el escenario de la cantante Iman Kandoussi en el ciclo de conciertos Noches en los Jardines del Alcázar. El arte refinado del muwashaha, joya lírica de la tradición andalusí y oriental, revive con profunda emoción en este programa que une poesía, historia y música bajo una mirada femenina y mediterránea acompaña de un kanun y una viola.

El concierto tendrá lugar el viernes, 22 de agosto, a las 22:30 horas. El acceso se hará de 21:00 a 22:25 horas. La entrada tiene un precio de 7 euros por persona.

Pase a Isla Mágica con descuentos

El parque temático y de atracciones Isla Mágica ofrecerá descuentos en sus entradas de día completo tanto para Isla Mágica como para Agua Mágica hasta el próximo 8 de septiembre a través de varios códigos promocionales que pueden consultarse en el siguiente enlace y que se aplican a través de la compra por internet. Se trata de una oportunidad perfecta para disfrutar de las últimas semanas del verano de la manera más refrescante.

Cine de verano La receta perfecta

El patio de la Diputación de Sevilla será el lugar en el que se proyecte la película La receta perfecta, Dirigida por Louise Courvoisier, en la que Ludo, un joven aprendiz de cocina que entra a trabajar en un restaurante tradicional de una pequeña localidad francesa, conoce a la chef Lucie, una cocinera talentosa pero estricta, interpretada por Maiwene Barthelemy. La convivencia en la cocina despierta tensiones, aprendizajes y vínculos inesperados. La película gira en torno al arte culinario como espacio de creación, disciplina y expresión emocional. Esta película podrá verse el viernes, 22 de agosto, a las 22:00 horas. El precio de la entrada es de 4,50 euros.

Visita en familia Formas que inspiran

El espacio CaixaForum acoge esta visita en familia que tendrá lugar el sábado, 23 de agosto, a las 19:00 horas y el domingo, día 24, a las 12:30 horas. A lo largo del siglo XX, los artistas han observado las propiedades básicas de la naturaleza (forma, color, textura...) y las han plasmado en sus obras. Ya sea a través de la inspiración, la copia o la reproducción, han establecido un diálogo con la naturaleza desde todas las disciplinas. En esta visita familiar descubriremos cómo la pintura, la escultura, la fotografía, el diseño y el arte más actual nos invitan a mirar de formas muy diversas el mundo natural y a reflexionar sobre la relación que establecemos. El precio de la visita es de 4 euros por persona.