Planes irresistibles para un fin de semana caluroso en Sevilla

Después de los días en los que las altas temperaturas han dado algo de tregua, las previsiones asegutan que los grados subirán tras estas jornadas. Esto significa que son muchas las personas que se van a decantar por hacer planes de ocio en espacios cerrados y climatizados de la ciudad. Estas son algunas de las ideas más llamativas:

Visita en familia Formas que inspiran

A lo largo del siglo XX, los artistas han observado estas propiedades básicas de la naturaleza y las han plasmado en sus obras. Ya sea a través de la inspiración, la copia o la reproducción, han establecido un diálogo con la naturaleza desde todas las disciplinas.

En esta visita familiar descubriremos cómo la pintura, la escultura, la fotografía, el diseño y el arte más actual nos invitan a mirar de formas muy diversas el mundo natural y a reflexionar sobre la relación que establecemos. Esta se podrá realizar los días 14 y 15 de junio a las 17:30 horas en el espacio CaizaForum. El precio de la entrada es 4 euros.

Taller familiar Animal Terrestre

En este taller familiar los asistentes viajarán a través del arte y la historia para descubrir la importancia de la huella como medio plástico y vestigio natural. Cruzaremos por la escultura, la paleontología y la arqueología, generando nuestras propias huellas sobre arena. Los participantes, de la mano del artista Álvaro Albaladejo, pondrán en práctica diferentes técnicas tradicionales y arcaicas de construcción, molde y vaciado con diversos materiales y medios, subrayando los suyos propios, además de pensar sobre posibles animales ficticios, mitológicos y futuros. Este taller se podrá disfrutar los días 14 y 15 de junio en el espacio CaixaForum de Sevilla. El precio es de 4 euros por persona.

Encuentro literario La Metamorfosis

Este viernes, 13 de junio, a las 19:30 horas, el Cicus acogerá este encuentro literario centrado en la obra de Kafka. En colaboración con CICUS, el Centro Andaluz de las Letras organiza un encuentro con las profesoras de la Universidad de Málaga Rocío García y Livia García, que profundizarán en la primera traducción mundial de ‘La Metamorfosis’ de Franz Kafka, realizada por Margarita Nelken. Las dos profesoras abordarán la que fue la primera traducción mundial del libro más conocido del autor checo, realizada además por una mujer, Margarita Nelken, escritora, pintora y política española. Gracias a su trabajo se pudo leer su versión en español, un año después de la muerte del escritor. La entrada es gratuita con invitación.

Homenaje a The Beatles

En el 45 aniversario de la muerte de John Lennon, el coro de la Universidad Pablo de Olavide & Doppler Rock Band homenajeará a la banda de Liverpool con canciones icónicas como She Loves You, Yesterday, Imagine, y Let It Be, fusionando el talento vocal del coro de la UPO con la energía de la banda. Cada tema, interpretado siendo fieles a las grabaciones originales, recorrió diferentes etapas de la carrera de los Fab Four, creando una experiencia única para los asistentes, que podrán revivir la magia de la música de Lennon en una noche inolvidable.Este concierto tendrá lugar el viernes, 13 de junio, a las 20:30 horas en Teatro La Fundición. Las entradas cuestan 8 euros.

Tragedia Las Fenicias, de Eurípides

Furor Bacchicus Teatro, compañía con más de diez años de experiencia en investigar sobre el teatro grecolatino y su cultura y saberes, representará esta tragedia en la que los hijos de Edipo se disponen a enfrentarse por el trono de Tebas en una guerra fratricida, mientras su madre, Yocasta, trata en vano de reconciliarlos con ayuda de Antígona. El ciclo de destrucción de la familia de Edipo parece no tener fin.

La compañía, formada por estudiantes y egresados de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide representará esta obra el viernes, 13 de junio a las 18:00 horas en el CICUS. El precio de la entrada es de cinco euros.