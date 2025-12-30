La Policía Nacional entrega a Andex los cerca de 12.000 euros recaudados con la 'Ruta 091' solidaria en Sevilla

La Policía Nacional en Sevilla ha entregado este martes un cheque solidario por valor de 11.962 euros a la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex). La cantidad recaudada procede de la primera edición de la carrera solidaria Ruta 091 celebrada el 14 de septiembre del año pasado en la capital andaluza, con salida y llegada en la Plaza de España.

El acto de entrega se ha desarrollado en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, donde el jefe superior de Policía, junto al jefe de la Comisaría Provincial, ha hecho entrega del cheque a los representantes de Andex. La prueba deportiva solidaria de carácter itinerante logró una notable participación ciudadana que permitió alcanzar esta cifra destinada íntegramente a la asociación.

La Ruta 091 reunió a más de 4.000 personas en la Plaza de España, con la participación activa de un millar de corredores en las diferentes pruebas organizadas. El evento incluyó modalidades tanto para adultos como para niños, complementadas con actividades paralelas que incluyeron exhibiciones de medios policiales y animación familiar. La cita se consolidó como un evento de referencia solidaria en la ciudad hispalense.

La totalidad de los beneficios obtenidos en esta iniciativa se han destinado a Andex, organización que en este 2025 celebra su 40 aniversario de labor en apoyo a niños y niñas con cáncer y sus familias en toda Andalucía. Con esta entrega, la Policía Nacional reafirma su compromiso social y su colaboración activa con organizaciones que trabajan por el bienestar de los colectivos más vulnerables, fomentando la participación ciudadana en iniciativas de carácter solidario.