Premio a Josefa Aguayo, la doctora que transformó las unidades neonatales

En un acto marcado por el reconocimiento a la excelencia médica, la IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia) ha galardonado la visión pionera de Josefa Aguayo durante la clausura del XIII Congreso Español de Lactancia Materna en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes). La pediatra y neonatóloga ha sido premiada por una trayectoria profesional volcada en transformar el modelo asistencial hacia una atención más humana, empática y cercana.

El galardón fue entregado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien destacó la trayectoria de la doctora en la sanidad pública andaluza. En el acto han estado presentes también Silvia Pozo, delegada Territorial y Consumo de la Junta de Andalucía; Manuel Moro, representante de UNICEF en la IHAN; Salomé Laredo, presidenta de la IHAN; y Ana Isabel Jiménez, presidenta del XIII Congreso Español de Lactancia Materna.

La doctora. Aguayo, que fue jefa de Sección de Neonatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío hasta 2021, lideró un cambio sin precedentes en la atención perinatal. Su contribución principal ha sido la integración de las familias como parte indivisible del proceso de curación, transformando las unidades de cuidados intensivos en entornos protectores donde el acompañamiento familiar ha prevalecido sobre las estrictas rutinas clínicas para convertirlos en espacios de acogida, respeto y bienestar.

Esta visión de una medicina más humana está estrechamente vinculada al lema de este año del XII Congreso: 'Acompañar y sostener, el arte de cuidar la lactancia materna', una máxima que la doctora ha convertido en el eje central de su trayectoria, defendiendo que el apoyo emocional es tan vital como la propia asistencia sanitaria.

Una trayectoria dedicada a cuidar el inicio de la vida

Licenciada (1979) y Doctora en Medicina (1985) por la Universidad de Granada, la doctora Aguayo consolidó su experiencia clínica en el Hospital de Valme durante más de dos décadas (1985-2009), antes de asumir la jefatura en el Virgen del Rocío. En este último centro, su liderazgo fue determinante para la creación del Banco de Leche materna donada, un recurso vital para la salud de los recién nacidos más vulnerables. Su visión integral del paciente la llevó a obtener el Máster en Bioética y Humanización de la Asistencia en 2007, mismo año en el que impulsó el Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía.

Para Ana Jiménez, presidenta del XII Congreso de la IHAN, “Pepa, como le llaman, transformó la Neonatología en Sevilla al situar a la familia como una parte indivisible del equipo asistencial. Gracias a su visión, las unidades dejaron de ser espacios restringidos para convertirse en entornos abiertos, con una sensibilidad especial capaz de gestionar la empatía, la compasión y el alivio del sufrimiento de las familias”.

La familia como unidad de cuidado

La visión de la doctora Aguayo ha sido el motor para transformar las UCIs neonatales en espacios abiertos 24/7, donde la familia es el eje central del cuidado. Bajo su dirección, se ha consolidado un modelo de cuidado neonatal que recrea la paz del vientre materno, priorizando el silencio, la penumbra y el respeto absoluto a los ciclos biológicos del recién nacido prematuro. Este entorno protector es el resultado de un equipo profesional volcado en un trato humano y delicado, esencial para el desarrollo de los pacientes más frágiles.

Visiblemente conmovida y sorprendida por el homenaje, Josefa Aguayo agradeció el reconocimiento con un recuerdo muy especial a su madre. Con gran ternura, destacó que fue ella quien, al amamantarla, sembró la semilla de una vocación que la ha traído hasta aquí.

Referente en la formación pediátrica e investigación

Más allá de su impacto asistencial, la doctora Aguayo ha dejado una huella profunda en la formación de nuevas generaciones de especialistas. Durante 34 años (1987-2021), ejerció como Profesora Asociada de Pediatría en la Universidad de Sevilla, labor que compaginó con su faceta como docente en másteres de la Cátedra Andaluza de Bioética y de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Su perfil se completa con una intensa actividad como investigadora y asesora del Ministerio de Sanidad. Autora de numerosas publicaciones internacionales sobre lactancia, bioética y reanimación neonatal, y revisora de la revista científica AELALMA, Josefa Aguayo representa un modelo de profesional donde el rigor científico se pone al servicio del alivio del sufrimiento y la dignidad humana.

Con este reconocimiento, la IHAN y la comunidad científica internacional no solo premian una carrera brillante, sino que blindan un modelo de atención que sitúa los derechos de la infancia y el bienestar emocional de las familias en el centro de la medicina del siglo XXI.