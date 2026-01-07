Premios Irene contra la violencia de género para tres centros educativos sevillanos

Tres centros educativos de Sevilla han sido reconocidos en los Premios Irene 2025 contra la violencia de género, dos de ellos con galardones principales y otro con mención honorífica. En Andalucía, los centros premiados son ocho.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha dado a conocer los centros galardonados en los Premios Aulas de Igualdad: Premios Irene 2025, unos reconocimientos de ámbito nacional dirigidos a centros educativos no universitarios que desarrollan proyectos de coeducación, igualdad y prevención de la violencia de género.

El IES Maestro Francisco Gallardo, de Los Corrales, ha obtenido el Primer Premio en la categoría de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, dotado con 5.000 euros. El galardón reconoce la calidad e impacto de su proyecto educativo orientado a la igualdad y la prevención de la violencia machista en el ámbito escolar.

El IES Almensilla, del municipio sevillano del mismo nombre, ha sido distinguido con el Tercer Premio, valorado en 2.000 euros, consolidando así el compromiso con una educación basada en valores de respeto, igualdad y convivencia.

El IES Alvareda, de Dos Hermanas, ha recibido una mención honorífica que pone en valor su labor y buenas prácticas en la promoción de la igualdad de género dentro del sistema educativo, aunque sin dotación económica.

Creados en 2006, las iniciativas premiadas serán recopiladas y difundidas por el Ministerio como ejemplos de buenas prácticas educativas, reforzando el papel de los centros escolares como agentes clave en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Fuera de Sevilla, en la categoría de Infantil y Primaria, el Primer Premio ha recaído en el CP Santísimo Cristo de la Misericordia, de Miguelturra (Ciudad Real). El Segundo Premio (3.000 euros) ha sido para el CEIP San Gabriel, de Aldea Hermosa (Jaén), mientras que el Tercer Premio (2.000 euros) lo ha recibido el CEIP Prácticas nº1, de Málaga.

En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, también ha sido premiado el Instituto Español Nuestra Señora del Pilar, de Tetuán (Marruecos), con el Segundo Premio.

En Formación Profesional o enseñanzas de régimen especial, el Primer Premio ha sido para el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro, de Jerez (Cádiz). El Segundo Premio para la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pedro Almodóvar, de Ciudad Real, y el Tercer Premio en el IES Ben Gabirol, de Málaga.

Centros andaluces galardonados

CEIP San Gabriel – Aldea Hermosa (Jaén)

CEIP Prácticas nº1 – Málaga

IES Maestro Francisco Gallardo – Los Corrales (Sevilla)

IES Almensilla – Almensilla (Sevilla)

Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro – Jerez de la Frontera (Cádiz)

IES Ben Gabirol – Málaga

Centros con mención honorífica:

IES Alvareda – Dos Hermanas (Sevilla)

IES Alfaguar – Torrox Costa (Málaga)