La primera carrera de Navidad en apoyo de las personas sordociegas, será el domingo 21 de diciembre
El recorrido será de 3,5 Km por el Parque de María Luisa
El mejor plan para este próximo domingo 21 de diciembre es la carrera de 3,5 kilómetros de recorrido que se podrán hacer corriendo o caminando. La salida será a las 11:00 desde la Plaza América del Parque María Luisa de Sevilla. Al finalizar la marcha habrá una gran fiesta navideña con consumiciones, escenario con animación y música navideña, bailes deportivos, etc. Además se sortearán importantes premios entre los números de dorsal asistentes e incluso se podrá entregar la carta a los Reyes Magos.
La carrera está organizada por el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla y es a beneficio de APASCIDE – Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera.Cuenta con el apoyo de las hermanas Lourdes Montes (diseñadora y abogada sevillana) e Isabel Montes (psicóloga, coach deportiva y ejecutiva sevillana) y Pablo Alfaro (médico, entrenador de fútbol y exjugador del Sevilla FC).
Hoy miércoles 17 de diciembre es el último día para adquirir los dorsales en la web https://www.carreranavidadsevilla.es. Hasta las 23:59h. Y si no se puede asistir, sigue siendo posible participar y contribuir a que esta iniciativa solidaria sea un éxito: Hay dorsal 0 en el apartado de las inscripciones, que se destinará en su totalidad a apoyar la labor que realiza APASCIDE y su Centro Santa Ángela de la Cruz, Residencia y Centro de Día ubicado en Salteras (Sevilla), que es el primero y único en España especializado en atender a jóvenes y adultos con sordoceguera. Puedes conocer más sobre la labor que realizan, en este documental de 13 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=BhKlZz4Tqjo
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por St. Mary’s School Sevilla
Contenido ofrecido por CEU en Andalucía