Cuatro procesiones de Sevilla, entre las más majestuosas de España según National Geographic

La Semana Santa de Sevilla es una de las más famosas de toda España e incluso de Europa. El elevado número de hermandades y de hermanos que procesionan junto a sus cristos y vírgenes, las bandas de música que las acompañan, las marchas con las que los costaleros hacen bailar a las imágenes y, en definitiva, todo el sentimiento que en la hispalense se le pone a esta festividad la convierten en una de las más reconocidas por todo el mundo. Prueba de ello es que, durante estas fechas, la ocupación hotelera de la ciudad suele ser alta e incluso llegar al 100%, con personas que provienen no solo de otros lugares de España sino de otros países que se ven atraídas por la cultura, la religión y el folclore propio de la tierra.

Por estos motivos no es de extrañar que muchos medios de viajes señalen la Semana Santa sevillana como una de las imprescindibles para ver, al menos una vez en la vida. Pero, de todas las procesiones, ¿cuáles son las más impresionantes? La prestigiosa revista de viajes National Geographic ha querido abordar esta cuestión remarcando las que, a su parecer, son las más majestuosas de España y, como era de esperar, hay cuatro de Sevilla que se encuentran entre ellas.

Las procesiones sevillanas más majestuosas

Como señalan en el medio, «pasos que recorren las calles, encapuchados que custodian las imágenes de la Virgen y Cristo crucificado, tambores, procesiones silenciosas, cantos, emoción… Son elementos que van a protagonizar los viajes durante estos días». En Sevilla, con una fuerte tradición por la Semana Santa, son muchos los días en los que hacen su estación de penitencia hermandades conocidas nacionalmente, pero en National Geographic han querido dar especial importancia a aquellas que procesionan durante la famosa Madrugá.

Y es que, según explican, la noche del Jueves al Viernes Santo «es seguramente la más larga e intensa del año en Sevilla» debido a la Madrugá que, como aseguran, llena de fervor las calles de la ciudad al paso de algunas de sus hermandades, de las cuales citan concretamente cuatro: Jesús del Gran Poder; Esperanza de Triana; Macarena y Cristo de los Gitanos. Con su llegada por las calles de la ciudad, «el silencio de los pasos se rompe con el canto de las saetas, un público entregado que abarrota las calles observa como las imágenes desfilan llevadas por miles de costaleros». A pesar de que en National Geographic no las nombren, durante la Madrugá también procesionan El Calvario y El Silencio, esta última de gran impacto para quienes no la conocen porque no la acompaña ninguna marcha y solo se escucha el andar de sus costaleros.

Las ciudades con las procesiones más majestuosas de España