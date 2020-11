La primera promoción de Talento Cruzcampo refuerza la hostelería del futuro

Cuarenta jóvenes de entre 18 y 30 años, procedentes de distintas provincias de España y de ocho nacionalidades diferentes, conforman la primera promoción de Talento Cruzcampo. Un promoción "Fuerzabar" que Cruzcampo y su Fundación, dando continuidad a su línea de apoyo a la hostelería en tiempos de covid, ha presentado con el fin de demostrar cómo la "crisis se puede gestionar siempre pensando en generar oportunidades de futuro".

Este nuevo programa social de desarrollo personal y profesional pretende impulsar el talento de los jóvenes y fomentar sus oportunidades de empleo en el sector de la hostelería. El movimiento #Fuerzabar sigue más vivo que nunca, pensando en el presente de la hostelería para construir junto a ella su futuro, y por ello se ha lanzado este acción formativa.

Para presentar el programa Talento Cruzcampo, se ha celebrado una sesión semipresencial en la que se ha hablado de tendencias, oportunidades y, sobre todo, del talento que marcará el futuro de esta nueva generación que acaba de incorporarse al programa. El evento ha contado con la presencia de Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas de Heineken España; Carmen Cardosa, viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía; Pablo González, fundador de Trivu y Premio Forbes 30U30; Diego Coquillat, profesor y consultor experto en el sector de hostelería, y Camila Ferraro, chef del restaurante sevillano Sobretablas y Premio Cocinera Revelación en Madrid Fusión 2020.

Savia nueva para la transformación de la hostelería

El programa Talento Cruzcampo llega en un momento donde el desempleo juvenil es del 41,7%, donde la hostelería ha bajado su facturación en un 40% y en el que el 20% de los bares han cerrado sus puertas. A todo ello se suman las restricciones en el sector de la hostelería. "Con este programa queremos demostrar que también es el momento de potenciar el talento innato en los jóvenes y su empleabilidad a través de una serie de herramientas y firmar nuestro fuerte compromiso con la hostelería", ha expresado Carmen Ponce, también vicepresidenta de Fundación Cruzcampo.

La formación de los cuarenta jóvenes del programa irá, por tanto, mucho más allá de las disciplinas tradicionales, al comenzar este programa en un contexto que nada tiene que ver con lo vivido hasta ahora en el sector. Así, esta formación es parte de la transformación de la hostelería y se desarrollarán en él competencias digitales, de gestión medioambiental y de excelencia con el cliente, entre otros, dividiéndose el programa en tres itinerarios: Crecimiento Personal, Transformación Profesional e Inserción Laboral.

Todo ello, con un carácter altamente práctico que los jóvenes desarrollarán tanto en las instalación de la Fundación, que se inaugurarán el próximo año, así como en los establecimientos de los clientes Cruzcampo, que se abren a las prácticas de los jóvenes por periodos de tres meses.

Las tendencias de la hostelería en Talento Cruzcampo

En la presentación de Talento Cruzcampo, la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destacado la necesidad de la colaboración de la administración en tiempos de pandemia y la importancia de que "no se cronifique la situación de vulnerabilidad de esas personas que nunca pensaron verse dentro de este grupo", y ha concluido: "Es necesario el compromiso público-privado para ofrecer un trabajo digno y estable".

La intervención de Pablo González, fundador de Trivu, ha llenado de optimismo el acto. El joven ha destacado cómo "el mundo ha cambiado y lo que nos habían prometido no va a ser posible. Somos una generación que ha crecido en un entorno desafiante, donde estamos tremendamente conectados, pero que no asume la responsabilidad individual que tenemos, y desde ese compromiso hay dar los primeros pasos". Según González, las claves del éxito para que esta generación, que ha vivido dos crisis en una década, están en "dejar el lamento atrás. No hay tiempo para vivir en la queja. Volver a ilusionarnos. El futuro será lo que nosotros queramos que sea. Es un momento para desaprender, aprender y construir con ilusión".

De las tendencias y necesidades de la hostelería ha hablado Diego Coquillat quien ha arrancado su intervención con un significativo dato: "Estos seis meses de pandemia han supuesto seis años de aceleración de la tecnología en el sector de la hostelería". Así, este tiempo de pandemia ha resultado clave para la transformación digital de los establecimientos y su crecimiento en este sentido, la transformación en los hábitos de consumo y la relación con los clientes. "El 70% de los clientes entran a un restaurante por su puerta digital. De hecho, el prestigio digital –los comentarios que de tu establecimiento y comida haya, por ejemplo, en los distintos portales o redes– es la captación más importante de clientes".

Esta aceleración con el paso del tiempo, ha reseñado el experto en hostelería, se equilibrará, y tan importante será el restaurante digital como el presencial. De "oportunidades históricas" y de restaurantes 4.0 ha continuado hablando Coquillat para llegar a la conclusión: "Comer se ha convertido en el mayor producto digital de todos los tiempos".

La última en intervenir fue Camila Ferraro, la chef sevillana fundadora de Sobretablas ha hablado, desde la voz de la experiencia, de una joven que comenzó formándose también en una escuela de hostelería y vio en sus prácticas, entre otros, con Ángel León y en el Celler de Can Roca, la oportunidad de seguir formándose y "dar lo mejor", dejando su "semilla", hasta llegar a montar su propio negocio. Distintas etapas en las que no ha querido dejar atrás su periodo como trabajadora en un restaurante. "Tienes que aportar valor a la empresa y es el momento de convertirte en profesional. Es un trabajo también personal".

Cercana a los jóvenes presentes, les ha animado a ser ellos mismos, a "tener actitud, ganas, honestidad y compromiso" y ha desvelado las claves del éxito que le han llevado a ser voz autorizada en el mundo de la hostelería: "Las claves son la experiencia y el conocimiento, el liderazgo, tener claro el modelo de negocio que quieres, apoyarse en las nuevas tecnologías y saber idiomas, fundamental para el desarrollo del negocio y realizar colaboraciones más allá de nuestras fronteras".