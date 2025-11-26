Proyecto Hombre Sevilla celebra el viernes 28 de noviembre su tradicional Zambomba Navideña

Con entrada libre, el viernes 28 de noviembre desde las 13:00 y hasta las 24:00 Proyecto Hombre Sevilla celebrará en su sede de la calle Virgen del Patrocinio su ya tradicional Zambomba Navideña. Se trata de la XII edición de un evento que Proyecto Hombre celebra anualmente con motivo de la llegada de estas fiestas tan especiales con el objetivo de recaudar fondos para el desarrollo de sus programas y actividades dirigidas a la atención y apoyo a personas con problemas de adicciones.

La entrada es libre y como en años anteriores los asistentes podrán disfrutar de una barra de tapas, gracias a las colaboraciones de diferentes restaurantes y bares sevillanos, así como una tómbola navideña. Además, habrá un completo programa de actuaciones musicales entre las que destacan: Alvarito Ruiz, Four String, el coro Hermanas Sras. Hermandad del Rocío de Triana, el grupo de bulerías “Aguita Fresca”, el coro de la Hermandad de los Panaderos, el Grupo de Marea y la tuna de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla.