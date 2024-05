¿Sabías que el puente del Alamillo original tenía forma de ángulo recto?

El puente del Alamillo es uno de las construcciones que atraviesan el río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla. Fue diseñado por Santiago Calatrava con motivo de la Exposición Universal de 1992, año en que se terminó. Se construyó como un acceso a la Isla de la Cartuja, el lugar en el que se desarrolló la muestra durante seis meses.

El puente del Alamillo conforma un ángulo de más de 90 grados en sus dos partes y es de tipo atirantado pero lo cierto es que no siempre ha sido así.

Diseño del puente atirantado

El puente consta de un único pilar hecho de piedra que actúa de contrapeso para los 200 m del puente gracias a veintiséis largos cables. La idea original era construir dos puentes simétricos en cada lado de la isla, pero el singular diseño del puente del Alamillo ha demostrado al final ser mucho más impactante.

El puente no tiene tirantes de retenida (solo hay tirantes a un lado de la torre) constituyendo el primer puente atirantado que no posee esta banda de tirantes de manera que no se recogen las fuerzas que reciben los tirantes de un lado de la torre con otros tirantes que estuvieran al otro lado.

Aunque esto pueda parecer algo inusual y a valorar, lo cierto es que como consecuencia de no tener esa doble banda de cables de retención, tuvieron que realizarse varias actuaciones tanto en su diseño como en su ejecución para comprobar que era seguro. Esto dio lugar a un gasto muy superior al estimado que no se habría tenido si se hubiera hecho un atirantado común.

De hecho, el primer proyecto de Calatrava constaba de dos puentes iguales, mirando cada uno en su dirección opuesta. Uno se encontraría sobre la dársena del río, comunicando la barriada de San Lázaro con la Isla de la Cartuja, y el otro, a la misma altura, comunicando la Cartuja con el municipio aljarafeño de Camas. Pero por desgracia el presupuesto limitado hizo que desecharan la idea de hacer el puente que conectaría Camas con Sevilla y se decantaran por construir el que conocemos en la actualidad.

Forma de ángulo recto

Tal y como ha compartido Juanlu Navarro en sus redes sociales (@arrobajuanlu), el diseño original del puente del Alamillo tenía forma de ángulo recto y así fue como se construyó y como se instaló para unir la Isla de la Cartuja con Sevilla.

Sin embargo, el día de su inauguración el puente se dobló de manera inesperada, provocando el pánico entre los presentes, ya que no sabían si seguiría doblándose. Tal y como cuenta este sevillano, a Sevilla se desplazaron bomberos de toda España para tratar de devolverlo a su forma original, pero les fue imposible. El Ayuntamiento, ante esta tesitura, quiso encargar a otra empresa la tarea de enderezarlo pero el coste era inasumible ya que debían derribarlo y volverlo a construir.

Tras múltiples comprobaciones pudieron certificar que el puente no volvería a moverse y que la forma que había tomado podría permanecer igual durante el resto de la historia, al menos en lo que a cuestiones físicas se refiere. Por eso en el año 1992 el Puente del Alamillo quedaría inaugurado con el aspecto que sigue teniendo hoy día.