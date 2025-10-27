Cuando el ratón Pérez es clave para investigar la evolución humana

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) inicia, en colaboración con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), una campaña de recogida de dientes, que serán empleados en diferentes trabajos científicos.

Esta campaña, llamada ‘Colección Ratón Pérez’ nace para solventar una dificultad clave en la investigación: la escasez de dientes de leche para investigaciones en el ámbito de la evolución humana, de la odontología y de la antropología forense. Los dientes abundan en los yacimientos de fósiles gracias a su composición. Su crecimiento sigue unos patrones y unos ritmos muy característicos que ofrecen gran cantidad de información sobre los individuos y poblaciones. Gracias a las donaciones voluntarias, se abre una vía para involucrar a la sociedad en diversos procesos de investigación, formando, por tanto, parte directa de un proceso científico.

El fin de esta iniciativa es desarrollar una muestra comparativa de dientes de leche de referencia mundial que permitan avanzar en investigaciones de gran relevancia en diferentes ámbitos, como el paleoantropológico, el antropológico y el forense, todo ello con la participación activa de la ciudadanía. Cada aportación permitirá analizar patologías que afectaron a poblaciones humanas extintas, conocer su estado de salud y enfermedad, y comprender mejor su adaptación ecológica. Además, se podrán estudiar diferencias entre sexos a partir de la morfología dental.

El CENIEH puso en marcha su primera campaña de recogida de dientes en 2014 y, desde entonces, se ha mantenido activa de forma ininterrumpida cada año. Gracias a esta iniciativa, ya se han reunido más de 5.000 muestras dentales infantiles, que han sido fundamentales para el desarrollo de numerosos estudios científicos.

Estas muestras, cuidadosamente archivadas y analizadas, proceden de una amplia diversidad geográfica, incluyendo países como Australia, China, España, Francia, India, Italia, México, Países Bajos, República Dominicana y Rusia. Esta dimensión internacional ha convertido la colección en un referente mundial para la investigación en evolución humana.

La Casa de la Ciencia de Sevilla se une este año a esta iniciativa, convirtiéndose en entidad colaboradora, asumiendo la coordinación de la recogida de muestras en la ciudad. Su participación permitirá aumentar la colección con registros procedentes de la población de la zona sur de España. Gracias a esta colaboración, se enriquecerá el conocimiento sobre la variabilidad de nuestra especie, aportando datos clave para investigaciones en evolución humana. Esta acción refuerza el compromiso de la Casa de la Ciencia de Sevilla con la divulgación y la participación ciudadana en proyectos de alto valor científico.

Para participar en esta campaña, las familias interesadas deberán acudir a la Casa de la Ciencia de Sevilla el próximo sábado 20 de diciembre, en cualquiera de las dos sesiones disponibles: la primera será de 12:00 a 12:30, y la segunda de 17:00 a 17:30 horas. Durante la actividad, los/as monitores/as recogerán información sobre cada muestra dental, como la fecha en que cayó el diente y la edad del niño o niña. Cuantos más datos se aporten, mayor será el valor científico de la investigación. Además, será necesario que el padre, madre o tutor legal firme un documento que acompañará la muestra.

Como agradecimiento por su colaboración, los pequeños donantes podrán disfrutar gratuitamente de una mesa expositiva, un videojuego interactivo y un cuentacuentos, que se celebrará tras la entrega de la muestra. Al finalizar, cada participante recibirá un diploma acreditativo, una entrada a la Casa-Museo del Ratón Pérez y un obsequio especial del Ratón Pérez, que celebra con entusiasmo la implicación ciudadana en este proyecto científico.