Las redes sociales se vuelcan con una de las librerías más emblemáticas del centro de Sevilla

Hace unos días saltó la alarma en las redes sociales sobre el posible cierre de la librería Verbo en Sevilla. Se trata de un espacio más que emblemático que alberga en su interior un tesoro desconocido para muchos, y admirado para otros. Nada más y nada menos, que dentro de esta librería se puede encontrar el antiguo Teatro Imperial. Lo que se conserva de este espacio tan emblemático hace de este local un lugar único en el centro de la ciudad hispalense.

La extensión tan grande de este espacio permite que haya una gran cantidad de estanterías y libros que llenan sus diferentes espacios, hay todo tipo de libros, desde las últimas novedades hasta libros de especialidades universitarias o en otros idiomas. Un lugar al que acudir sin duda, para poder encontrar lo que se necesita, dependiendo del momento.

La cuestión es que hace unos días el usuario @thesoundofmybooks publicó un vídeo sobre la librería en el que pide ayuda a sus seguidores para que puedan salvar este establecimiento para evitar su cierre. El mensaje que acompaña a este vídeo dice: " Por favor instagram haz tu magia 🥺 Esta es una de mis librerías favoritas del mundo, me parece un sitio único, construido en un antiguo teatro imperial, que mantiene toda su esencia. Es una pena que las librerías de barrio no puedan seguir manteniéndose, los hábitos han cambiado y eso es un hecho pero, ¿en un futuro no echaremos de menos estos espacios tan bonitos? Si solo compramos online dejaremos tener estos espacios donde nos sentimos tan a gusto y es una pena".

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar y han comenzado a publicar comentarios sobre cómo pueden ayudar a la librería en cuestión y algunos preguntan cuál es el motivo del cierre de la misma. También hay uno de los usuarios que ha comentado la publicación que afirma que no es cierto que el establecimiento vaya a cerrar sus puertas por el momento. Bien es cierto, que por el momento la librería Verbo no se manifestado públicamente ni afirmando ni desmintiendo la veracidad del vídeo.