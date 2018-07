Un revuelo de volantes

La diseñadora Patricia Bazarot ha presentado recientemente su nueva colección de novia e invitada en los Reales Alcázares, dentro de la V edición de la pasarela SIQ Sevilla Handcraft & Fashion, donde presentó Vida, una colección que viste a esa mujer que busca su propio camino y que es capaz de dejar todo lo que tiene para encontrarse.

Fue la protagonista de la novela de Elizabeth Gilbert Come, reza, ama quien sirvió a Patricia Bazarot como inspiración para diseñar esta nueva propuesta, que incluye 17 diseños para invitada y cinco vestidos de novia . “Me he inspirado en el espíritu de esa mujer que se busca a sí misma. De ahí el título que he dado a la colección. Porque cada uno busca su vida, su propio camino”, señala la diseñadora.

De entre todos los diseños de la colección, el auténtico protagonista fue su famosa falda de tul con volantes canasteros. Denominada Carlota por la diseñadora, esta falda se ha convertido en una de las preferidas de influencers y clientas de todo el país. Carlota, que salió al mercado en 2016, es, sin duda, una de las señas de identidad de Patricia Bazarot. Tal fue el éxito del modelo que Bazarot reeditó el modelo en otros dos tonos acordes a su colección Belle Femme (2017), el verdeagua y el gris. Al ver las pasiones que levantan sus faldas de tul entre las invitadas, ha querido responder al cariño de esas fans reinterpretando de cara al 2018-2019 el modelo Carlota en diferentes versiones y con distintos largos. Además, su nueva propuesta incluye dos nuevos tonos del exitoso modelo exclusivo de la firma: el azul cobalto y el coral.

Las faldas de tul de la diseñadora se diferencian al instante, tanto por el número de metros de tejido (con sus consiguientes capas y volumen) como por la calidad del tul y su diseño diferente y especial. “Trabajamos con tul de seda, que tiene una caída espectacular, nada que ver con el tacto áspero y el aspecto de copias y las faldas de tul que se encuentran en el mercado low cost”, señala la diseñadora. “Además, apostar por ella es hacerlo por la moda sostenible y el sector local porque sus faldas se confeccionan de forma artesanal en el taller sevillano”, añade.

¿Cómo llevar la falda de tul del momento? “Es una falda muy versátil para eventos especiales, que puedes llevar tanto por el día como por la noche y que permite looks con pamela, tocados, cinturones…”, asegura la diseñadora. Su largo midi y el volumen consigue que se luzca el cuerpo de la mujer al marcar la cintura.

“Lo ideal es combinarla con una parte superior ajustada para que quede un conjunto muy elegante”, recomienda Patricia Bazarot. Para evitar que sus clientas tengan que buscar más o verse perdidas, la diseñadora vende las faldas sueltas pero también como un vestido con top blanco incorporado, de manga larga y escote en la espalda. Las posibilidades de la falda de tul son infinitas, ya que pueden llevarse en ocasiones menos formales también con una camisa vaquera, una clásica camisa blanca, una biker de cuero, un top lencero e incluso una camiseta rockera. Todo depende de cómo se adapte la falda de tul al estilo de cada mujer y a la situación en la que la vayas a lucir.

Más información https://patriciabazarot.es/