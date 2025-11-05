Ricardo Pumar, presidente de Insur: “El gran reto del sector inmobiliario es responder a la necesidad real de vivienda”

El presidente del Grupo INSUR, Ricardo Pumar, ha sido este miércoles el protagonista de la nueva cita del ciclo “Encuentros en Torre Sevilla”, una iniciativa organizada por COPE Sevilla y la Universidad CEU Fernando III, celebrada en el Hotel Eurostars Torre Sevilla. El acto, presentado por Joaquín López-Sáez, director de COPE Sevilla, reunió a representantes del ámbito empresarial, académico e institucional.

Durante su intervención, Pumar repasó los ochenta años de historia de la compañía, destacando la combinación equilibrada entre promoción y patrimonio, la prudencia financiera y una visión a largo plazo como pilares fundamentales del grupo.

El presidente de INSUR alertó sobre el desequilibrio estructural que atraviesa el mercado inmobiliario en España. “Existe una demanda real, pero falta suelo finalista, mano de obra y agilidad administrativa”, señaló, calificando la situación de “emergencia nacional”. Reclamó un urbanismo más ágil y una mayor cooperación entre administraciones y promotores para facilitar el acceso a la vivienda asequible y sostenible.

Compromiso con la sostenibilidad y el talento

Pumar destacó también el compromiso del grupo con la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Insur ha obtenido una calificación AA en sostenibilidad ESG y se ha fijado el objetivo de que el 70 % de sus promociones alcancen la certificación energética A. Además, impulsa programas de formación continua e inteligencia artificial para sus empleados, convencido de que el talento es clave para el futuro del sector.