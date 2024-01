Cinco cafeterías para disfrutar de un brunch rico y sano en el centro de Sevilla

Brunch es el nombre que recibe el acto de tomar un desayuno tardío y que consiste en varios platos y elaboraciones y que procede de países angloparlantes. Hace unos años que llegó a España y con el tiempo se ha comenzado a introducir en las cartas de cada vez más locales, llegando a crearse establecimientos especializados en este tipo de desayunos.

Sevilla tampoco ha escapado al interés por el brunch, que muchas veces se une a otras tendencias como el deseo de disfrutar de una comida healthy (sana) cargada de buenos productos y superalimentos como el açai, que se puede disfrutar en diversas cafeterías de la ciudad, como estas cinco que se encuentran por la zona centro:

Milk Away

Si se va a disfrutar de un brunch en Milky Way lo primero que podrás elegir será un smoothie. El segundo paso será elegir qué bocadillo, para cerrar el brunch con un bol de açai. En sus elaboraciones no faltan ingredientes como el aguacate, bien presente en muchos de sus bocadillos, pero también tienen opciones más clásicas como su bocadillo Andaluz con jamón ibérico y queso curado, además de rúcula para aportar verde. El açai no puede faltar en forma de bol, muy bien acompañado de frutas, frutos secos o miel.

El menú brunch de Milk Away tiene un precio de 15 euros y se puede disfrutar en su local de la calle Carlos Cañal, número 5, o pedir a través de plataformas como UberEats.

Biomio

Biomio ofrece en la calle Mateos Gago 9 alimentación saludable y café de especialidad en la zona centro de la ciudad. Ofrecen brunch acompañados de una atmósfera acogedora y relajada con elaboraciones como tortitas o croissants recién hechos, acompañado de bebidas como su café, su pink latte (cuyo color rosa se consigue gracias a la remolacha deshidratada) o un matcha latte.

Billy Brunch Sevilla

Elegido en plataformas como Tripadvisor como uno de los mejores establecimientos de la ciudad en los que tomar un brunch, Billy Brunch destaca por acercar el desayuno a cualquier hora del día. Cuentan con desayunos ingleses (incluyendo las alubias y el bacon, así como salchicha, huevos, setas y patatas), huevos benedict, tortillas con kale y espinaca y otras elaboraciones como bols de açai o tortitas. En su establecimiento se pueden encontrar también opciones para personas que llevan un estilo de vida vegetariano.

Billy Brunch se encuentra en la calle Pedro del Toro, 42.

Ananás Coffee & Brunch

Ingredientes frescos, orgánicos y de alta calidad, son algunas de las claves de los brunch de Ananás Coffee & Brunch. En este local, que ofrece desayunos, brunch y almuerzos, se pueden disfrutar de elaboraciones como huevos benedict, los conocidos bagels, smoothies de frutas y verduras, además de waffles salados caseros, boles de açai y poké bowls. Fuera de carta cuentan también con opciones para veganos, vegetarianos y personas que no pueden comer gluten (incluyendo pan apto).

Cuentan con tres menús, con precios entre los 12,95 euros y los 17,95 euros, que incluyen bebida, un plato salado y un plato dulce.

Ananás Coffee & Brunch se encuentra en la calle Pirineos, 3.

Aba de Sevilla

El brunch que ofrece Aba de Sevilla se caracteriza por su capacidad de ser personalizado a gusto del cliente. El primer paso es elegir el pan que se va a querer entre cuatro tipos distintos (cuentan también con una opción de pan sin gluten). Posteriormente se elige el relleno, entre una docena de opciones distintas. En su carta cuentan también con molletes, tostas, tortillas y huevos revueltos, además de ensaladas y cuencos de yogur y fruta.

Aba de Sevilla se encuentra en la plaza de San Francisco, 4.