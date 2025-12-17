La Rinconada acoge 'Les Irréels', un universo escénico de magia y poesía

La Rinconada abre sus puertas a uno de los proyectos escénicos más singulares y reconocidos del panorama internacional. Les Irréels, creación de la compañía francesa Créature, bajo la dirección artística de Lou Broquin, llegará a la Hacienda Santa Cruz del 26 al 30 de diciembre, de 17:00 a 21:00, con entrada gratuita previa reserva de invitación, gracias a la programación navideña impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada.

El acto de presentación ha tenido lugar esta mañana en la propia Hacienda (Calle Estación Ferrocarril, s/n) con la presencia del alcalde, Javier Fernández, y la teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, y a la directora adjunta de Green Cow Music, Adela Algarín, en representación de la compañía.

Raquel Vega explicó que esta Navidad "la programación de Ciudad Creativa de La Rinconada traza un puente con Toulouse para traer, a la Hacienda Santa Cruz, el espectáculo Les Irréels. Estación de las Letras, Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 2025, con más de 10.000 “pasajeros”, 30 localizaciones practicables, más de un centenar de escritores y autoras y propuestas, tenía también la encomienda de ofrecer una Navidad literaria de inspiración poética, que se consigue con este espectáculo. Dramaturgia gestual, emociones, realismo mágico y un verdadero evento por descubrir, pensado para toda la familia, que será la gran guinda de unas fiestas literarias que ha conectado la música y las artes escénicas a través de las buenas letras".

Por su parte, Adela Algarín definió esta propuesta como "poética, escénica, para toda la familia, para todos los públicos, porque en cada uno de los personajes vamos a encontrar el referente de nuestra memoria. El espectáculo es pura poesía, lo que trabaja cada personaje es una emoción como el amor, la pérdida, el juguete, la infancia o la memoria. Les Irréels es una experiencia inmersiva, donde los visitantes van a vivir, dependiendo del momento personal que traigan, una sensación u otra, por eso hablamos de que es para todos los públicos; los niños lo harán con la mirada de los niños y los mayores lo harán con sus miradas".

También la directora de la compañía, Lou Broquin envió unas palabras sobre este proyecto único: “Lo que quiero mostrar es el espacio de lo íntimo, el mundo de lo sensible, que el público no sea testigo de los estados de ánimo de los personajes, sino que se sumerja en ellos. Crear mundos hechos de visiones, quimeras, metáforas visuales y espacios mentales. Proponer a cada uno, sea cual sea su edad, vivir una aventura que celebre el poder de la imaginación, de la resiliencia, de la esperanza. Ojalá que la belleza de las imágenes y la fuerza de los textos acompañen al espectador en el planteamiento de sus preguntas. Proponemos universos singulares que permiten a cada persona la exploración sensorial y poética a través de un contexto contemporáneo”.

Un campamento de seres oníricos que trabajan las emociones

Pensado para todos los públicos y concebido como una experiencia inmersiva más que como un espectáculo al uso, Les Irréels despliega un pequeño poblado compuesto por ocho cabañas y ocho personajes: criaturas híbridas, mitad humanas mitad animales, que habitan mundos visuales singulares. Cada una de ellas trabaja sobre emociones, recuerdos o estados del ser: desde quienes zurcen corazones hasta quienes calman la tristeza, despiertan la infancia dormida o reparan memorias. Todo ello, sustentado únicamente en la potencia de la presencia, los gestos y un imaginario plástico hipnótico. Así, en La Rinconada los espectadores podrán encontrarse con el Soñador de Amigos Imaginarios, la Tejedora de Lazos, la Arrulladora de Infancia, la Bordadora de Amores, la Trazadora de Caminos, la Calentadora de Inviernos, el Cazador de Terrores y la Zurcidora de Corazones.

No se trata de un espectáculo tradicional. Lou Broquin, creadora y directora, concibe este universo como un paréntesis en el ritmo cotidiano: un espacio para detenerse, observar y dejarse emocionar en silencio. El público entra, sale, se detiene, observa o se deja arrastrar por la quietud magnética de unas criaturas que realizan acciones lentas, casi rituales, mientras la atmósfera lo envuelve todo con una poética visual abrumadora. Durante cuatro horas, los intérpretes permanecen en trance interpretativo, generando un vínculo que se sostiene sin palabras y que transforma la mirada de quien se acerca.

Desde su estreno, Les Irréels ha viajado por festivales de referencia en Francia, Suiza, Italia, Portugal, Alemania y España, acumulando reconocimientos como el Premio FETEN 2018 al Mejor Espectáculo en Espacio No Convencional. Prensa internacional y estatal ha destacado su capacidad para conmover sin artificio, su potencia evocadora y la delicadeza con la que invita a mirar hacia dentro.

Instalado en la Hacienda Santa Cruz (Carretera de la Estación, 2), el campamento de Les Irréels invita al público a detenerse, explorar sin prisa y dejarse tocar por un tipo de emoción escénica que no busca lo espectacular, sino lo íntimo. Es una propuesta que transforma la experiencia navideña en una celebración de la imaginación, la memoria y la escucha silenciosa.

Las entradas podrán recogerse a partir del jueves 18 de diciembre, a las 10:00, de forma presencial en el Centro Cultural de La Villa (de lunes a viernes de 10:00 a 13:00); o bien en la web entradas.larinconada.es.

Desde su fundación en 1990, Compagnie Créature ha desarrollado más de 25 proyectos que combinan máscaras, artes plásticas, escultura, marionetas y dramaturgia gestual, abordando temas tan complejos como la soledad, la guerra, la pobreza o la resiliencia desde un lenguaje delicado y profundamente humanista.

Con este proyecto, el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada reafirma su compromiso con traer al municipio artes escénicas contemporáneas de primer nivel, accesibles y pensadas para conectar generaciones.