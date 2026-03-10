La Rinconada se convierte en territorio de encuentros literarios con proyección iberoamericana

La Rinconada afianza su posición como referente cultural con la celebración de Estación de las Letras 2026, un festival internacional que transforma el espacio público en un territorio de encuentro y diálogo a través de la literatura. Esta edición contará con Manel Loureiro como pregonero del festival. El programa estará conformado por figuras literarias como Ángela Banzas, Marta Robles, Pepe Pérez Muelas, Espido Freire y Antonio Mercero, entre otros autores de relevancia nacional e internacional.

La programación de 2026 se estructura en diversos ejes temáticos. El Espacio Violeta contará con María Limón y Paula Melchor, poniendo en valor la creación femenina y la literatura con perspectiva de género.

El Plan Semilla, enfocado en la comunidad educativa y la juventud, incluye encuentros con autores en institutos y la publicación de Cuadernos Literarios sobre la Generación del 27 a cargo de la periodista Eva Díaz Pérez. En otoño, el Ciclo de Novela Juvenil llevará a los centros educativos a Daniel Blanco, Pablo Gutiérrez, María Rosal y Cae Santos.

El eje Letras de Cine y Lecturas Dramatizadas permitirá el diálogo de la literatura con otras artes a través de ciclos coordinados por Rafael Jurado y colaboraciones con el Centro de Artes Escénicas y Visuales de La Rinconada (CRAES). La poesía tendrá su espacio en el Encuentro Poético en el Día de la Poesía, sin olvidar el apoyo a la creación novel con presentaciones de libros de autores y autoras del municipio y la provincia.

Feria del Libro y actividades complementarias

El parque Dehesa Boyal volverá a ser el epicentro de la Feria del Libro de La Rinconada. Junto a los stands de librerías y editoriales se desarrollará Esprim, Escenarios de Primavera, donde artes escénicas y literatura se unen al aire libre para todos los públicos.

El Festival de las Buenas Letras, que ya trajo la poesía hecha música de El Jose y Javier Ruibal y finalizó con la compañía francesa Créature y sus Les Irréels, tendrá una nueva edición en 2026. El Museo Urbano de Arte al Aire Libre incorporará nuevos lienzos en diferentes espacios del municipio con especial protagonismo de El Principito y El Quijote. El municipio va a solicitar su inclusión en la Red de Ciudades Cervantinas.

Candidatura a Ciudad Creativa de la UNESCO

Con más de un centenar de eventos anuales y miles de participantes literarios estimados, Estación de las Letras constituye una pieza fundamental en la candidatura de La Rinconada a Ciudad Creativa de la UNESCO. El municipio trabaja para obtener este reconocimiento "por sus políticas públicas culturales y por la defensa de la cultura como Objetivo de Desarrollo Sostenible número 18, por su fuerza y poder de transformación de la ciudad", según ha señalado Raquel Vega, delegada de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada.

Premios Almudena Grandes y Factoría Creativa de las Letras

Como preludio al festival, se han entregado los Premios Almudena Grandes de Novela y Ensayo en una gala que contó con el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. El galardón de novela ha recaído en Mosturito (Tusquets) de Daniel Ruíz, mientras que el premio de ensayo ha sido para Raíles y maletas (Fundación José Manuel Lara) de Rafael Jurado Arroyo. Ambos autores desarrollarán talleres en institutos de la localidad en torno a sus obras.

En cuanto a los Premios Factoría Creativa de las Letras, la categoría nacional reconoce al escritor Salvador Gutiérrez Solís, creador de la inspectora Carmen Puerto y galardonado con el Premio Andalucía de la Crítica en 2013. En categoría iberoamericana se distingue a la autora cubana Ena Lucía Portela, ganadora del Premio de Novela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y del Premio Juan Rulfo de cuentos, considerada una de las voces más aclamadas del panorama literario latinoamericano.