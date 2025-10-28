Los del Río reciben el Premio Embajadores de Sevilla 2025

El dúo musical Los del Río, conformado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, recibió el pasado febrero el Premio Embajadores que otorga la Academia de la Diplomacia. Con un nombre propio similar y el mismo sentido de reconocer una trayectoria avalada por la crítica y el público, la formación ha recogido esta misma tarde el Premio Embajadores de Sevilla 2025. Los creadores de un himno mundial como Macarena –traducido a 4.700 idiomas aproximadamente– toman el testigo del futbolista Joaquín Sánchez, homenajeado el año pasado. El acto se celebró en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla.

“Representan muy bien la forma de ser de Sevilla y nuestra manera particular de disfrutar de todo”, indicaron desde la Asociación Sevilla City Centre, impulsores del galardón, a este periódico. Además de haber llevado a gala la capital hispalense por todo el mundo, “Los del Río tienen una trayectoria impecable” que queda respaldada por más de 60 años de andadura, por la grabación de 40 álbumes y por su enorme proyección internacional.

Sin ir más lejos, están protagonizando una gira que los está llevando a los lugares más remotos del globo. De Malta a Bratislava, de Abu Dabi a Budapest y de Malta a Viena. Un tour en el que van acompañados por el músico y violinista neerlandés André Rieu y que no tiene límites ni conoce fronteras. “Qué bonito está siendo estar en Luxemburgo, en Polonia, en Alemania, compartiendo escenario con André Rieu y que suene Macarena. La gente se pone en pie. Aquello da un vuelco de noventa grados cuando salimos al escenario”, expresaron el pasado agosto a Diario de Sevilla a propósito de este recorrido que ya ha traspasado las líneas europeas.

En cuanto al Premio Embajadores que otorga la Asociación Sevilla City Centre, conformada por un grupo de negocios turísticos del centro de la ciudad, este es el octavo año que celebra sus galardones. Reconocen “a profesionales que tienen una carrera intachable y que llevan el nombre de Sevilla por el mundo”, apuntaron los organizadores y subrayaron que buscan “personalidades que hayan demostrado un vínculo estrecho con la capital”. Además de Los del Río y de Joaquín Sánchez, también han sido reconocidas figuras como la cantante lírica Ainhoa Arteta, el escritor Arturo Pérez-Reverte, el periodista Carlos Herrera y el artista Luis Gordillo.