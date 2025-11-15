Los Romeros de Alanís, el jamón ibérico sevillano que se abre paso

Los Romeros de Alanís, el fabricante de jamones, paletas y embutidos de cerdo ibérico de la Sierra Morena de Sevilla, abre nueva sede en la capital hispalense, y lo hace repitiendo y mejorando la fórmula elegida hace algo más de un año en Los Bermejales: la de abacería. El nuevo establecimiento, situado en el número 130 de la calle Luis Montoto, en la esquina con Benito Más y Prat, abre todos los días en horario continuo, desde el desayuno hasta la cena. Además de ofrecer tostadas, tapeo y sobremesa, la abacería dispone de venta directa al público, que puede llevarse a casa loncheados y piezas de los productos ibéricos de Los Romeros de Alanís, como jamón, paleta, lomo, lomito y todo tipo de embutidos.

La carta de la nueva abacería incluye las propuestas más tradicionales, como productos ibéricos (para disfrutar en tapas, raciones o pulguitas), gildas, quesos, conservas, patés, tapas frías y platos calientes, destacando, como productos estrella, la paleta y el lomito de bellota 100% ibéricos. Para beber, Cruzcampo como marca de cerveza, blancos, tintos y una gran selección de vinos generosos.

El local dispone de zona de barra, mesas altas y bajas y una terraza con capacidad para diez veladores, además de la tienda. Junto al servicio habitual de abacería, el nuevo establecimiento funcionará como escenario para catas, eventos gastronómicos o presentaciones, y se podrán realizar encargos de productos procedentes directamente de la fábrica.

Los Romeros de Alanís forma parte del Grupo Romero Álvarez, que inicia su actividad hace más de medio siglo de la mano de Manuel Romero Álvarez. En sus comienzos, su actividad se basaba en la producción de aceite de oliva virgen extra y aceite de girasol, la compra de fincas de labor de olivar y de dehesas. En 2001 se construye el primer secadero de jamones, se abren las tiendas y nace la marca Los Romeros de Alanís, destinada a la cría, vida, engorde, sacrificio, despiece, producción y distribución final de los productos derivados del cerdo ibérico de bellota. En la actualidad, el Grupo Romero Álvarez es una de las compañías más consolidadas del sector agroalimentario andaluz, tanto en el mercado nacional como el internacional, trabajando en diversos países de la Unión Europea.