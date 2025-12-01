Rotary Club Sevilla Corporate abre el plazo de solicitud de ayudas para proyectos sociales sevillanos

La presidenta de Rotary Club Sevilla Corporate, Ángeles Casquero, ha anunciado oficialmente la apertura del plazo para que organizaciones sociales sevillanas puedan solicitar las ayudas económicas que el club destinará este año al impulso de proyectos de impacto local.

El programa contempla tres tramos de financiación —5.000, 3.000 y 2.000 euros - destinados a iniciativas que contribuyan al bienestar social en la ciudad. Las ayudas están dirigidas exclusivamente a organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de carácter social en Sevilla.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre, mediante el formulario disponible en la página web oficial del club. Una vez recibidas, cada propuesta será apadrinada por un socio del club, que actuará como enlace durante el proceso de valoración. Finalmente, las candidaturas se someterán a votación por parte de la junta directiva.

Con esta convocatoria, Rotary Club Sevilla Corporate refuerza su compromiso con el tejido social sevillano y su apoyo a iniciativas que generan un impacto real, medible y positivo en la ciudadanía.

Durante el último ejercicio, Rotary Club Sevilla Corporate consolidó su vocación solidaria mediante varias acciones destacadas. Entre ellas, sobresale la entrega del IV Premio al Espíritu Rotario a Joaquín Sánchez, quien donó íntegramente los 10.000 euros del galardón para financiar un programa de musicoterapia en el área de Oncología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío —una iniciativa destinada a mejorar el bienestar emocional y la recuperación de niños hospitalizados.

Además, el club destinó fondos a proyectos de apoyo a la infancia en barrios vulnerables, programas educativos, iniciativas culturales y ayudas de emergencia social, contribuyendo de forma directa a asociaciones y entidades cuyo trabajo tiene un impacto probado en la ciudad de Sevilla.

Rotary es una organización internacional fundada en 1905 y presente hoy en más de 200 países, con 1,4 millones de miembros comprometidos con el servicio humanitario. Su misión se centra en promover la paz, combatir enfermedades, apoyar la educación, suministrar agua potable, impulsar el desarrollo económico y proteger a madres y niños en situación vulnerable. Su lema, “Dar de sí antes de pensar en sí”, define el espíritu de miles de proyectos que transforman comunidades en todo el mundo.

Rotary Club Sevilla Corporate es un club formado por profesionales y empresarios comprometidos con el desarrollo social de Sevilla. Con más de dos décadas de trayectoria, destaca por su liderazgo femenino renovador, su apuesta por la

comunicación moderna, la cercanía y su voluntad de abrir el club a la ciudad a través de conferencias, encuentros culturales y acciones solidarias.

El club impulsa proyectos que fomentan la igualdad de oportunidades, el apoyo a colectivos vulnerables y la colaboración entre entidades, promoviendo valores de ética, humanidad, camaradería y liderazgo responsable.