Incendios en el Camino de Santiago: Etapas afectadas, tramos y consejos para peregrinos

Un mojón del Camino de Santiago en una zona quemada por un incendio.

El Camino de Santiago atraviesa, en sus muchas variantes, montañas, bosques y aldeas de gran riqueza cultural y natural. Esta diversidad, sin embargo, lo hace también vulnerable a los desastres medioambientales, como los incendios forestales que azotan el noroeste de la Península. En los últimos días, los intensos fuegos en Galicia, Castilla y León y Extremadura han arrasado parte del paisaje por el que discurren algunas de estas rutas, arrasando la vegetación, causando daño al terreno y a las infraestructuras, obligando a la evacuación de poblaciones o generando mucha contaminación por humo.

Según los últimos datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS), en los últimos 15 días se han quemado en España alrededor de 360.000 hectáreas, principalmente en las provincias de Orense, León, Zamora y Cáceres.

¿Cómo afecta esto a los Caminos de Santiago? Algunas rutas se han visto gravemente comprometidas y, aunque la situación ha mejorado en los últimos días, en determinados tramos no se recomienda el tránsito. A continuación, repasamos las incidencias más afectadas:

Camino Francés

La ruta más popular y concurrida se ha visto comprometida por la comarca del Bierzo. El 112 de Castilla y León comunicó el corte del trazado el domingo 17, pero ya el miércoles 20 de agosto lo reabrió. El incendio de Yeres se aproximó a dos etapas: la etapa 23 (Astorga-Foncebadón) y la etapa 24 (Foncebadón -Ponferrada). Aunque las llamas no han castigado excesivamente este camino, su proximidad exigía extrema precaución. Eso sí, el humo ha afectado notablemente a la calidad del aire, por lo que se recomienda el uso de mascarillas.

Mapa de incendios entre Astorga y Ponferrada. / EFFIS

Camino Sanabrés

Uno de los caminos más afectados, interrumpido en varios tramos debido a los incendios en Ourense. En la etapa 6 (Lubián-A Gudiña), el fuego alcanzó la zona del puerto de A Canda, paso natural entre Zamora y Ourense. Ha afectado también a un tramo de unos 3,8 kilómetros tramo entre O Cañizo y A Gudiña, cerca de la A-58. En el recorrido de la séptima jornada (A Gudiña – Laza) se han quemado unos tres kilómetros entre A Venda do Espiño y A Venda da Teresa.

Tramo del Camino Sanabrés entre A Canda y Campobecerros. / EFFIS

En la octava etapa (Laza – Xunqueira de Ambía), la primera parte hasta Soutelo Verde (3,7 km desde la salida), linda con la zona calcinada. A partir de ahí, el camino se desvía hacia Tamicelas sin más incidencias.

La variante de Verín está en peor estado, con casi cinco kilómetros afectados al inicio y daños graves en las etapas siguientes, lo que prácticamente descarta esta alternativa.

Camino de Invierno

Otro camino muy perjudicado al haber visto afectado uno de sus principales atractivos. Las Médulas fue una de las primeras víctimas de este episodio llamas, tiñendo de negro parte del lugar y pediéndose muchos árboles centenarios. En su segunda etapa (Las Médulas-O Barco de Valdeorras), la parte desde el inicio a Puente de Domingo Flórez presenta un paisaje muy castigado. Una pena ver achicharrada la panorámica desde el Mirador de Las Perdices. El resto de la etapa discurre muy cerca del límite del fuego

Tramo afectado por los fuegos en el Camino de Invierno entre Las Médulas y Quiroga. / EFFIS

La etapa de A Rúa de Valdeorras a Quiroga sufre destrozos del fuego en muchos tramos. De la salida a Albaredos, veremos tramos quemados. Desde Montefurado, el trazado va pegado al río Sil, pero antes de alcanzar Quiroga, por Soldón, es posible encontrar un frente aún activo. A fecha de 21 de agosto, no es recomendable realizar esta etapa.

Vía de la Plata

En verano, ya de por sí, no es nada recomendable hacer este recorrido por las temperaturas extremas. No obstante, puede que lo transiten algunos ciclistas estas semanas. El fuego de Jarilla no se mete en este trazado, pero el terreno quemado se ha acercado bastante al final de la etapa 15 (Carcaboso-Aldeanueva del Camino). Aunque el frente activo no queda lejos de Baños de Montemayor, a mitad de la etapa 16 (Aldeanueva del Camino-Calzada de Béjar), es perfectamente seguro. Eso sí, se recomienda la mascarilla.

Incendio próximo a la Vía de la Plata, entre Carcaboso y Baños de Montemayor. / EFFIS

Camino Olvidado

Este recorrido enlaza Bilbao con el Bierzo por la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica. El incendio más grave ha afectado al entorno del Campo de Santiago, uno de sus enclaves más emblemáticos. En la etapa 18 (Fasgar-Igüeña), las llamas han perjudicado la subida a este valle glaciar de gran valor paisajístico. Desde la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano hasta la entrada de Igüeña, otro incendio mantiene los focos activos a 21 de agosto. Actualmente, esta etapa resulta impracticable y conviene evitarla o buscar una alternativa.

Tramo afectado en el Camino Olvidado entre Fasgar e Igüeña / EFFIS

Camino Vadiniense

Este itinerario conecta San Vicente de la Barquera con Mansilla de las Mulas y visita por el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Potes. Cruza los Picos de Europa, donde un incendio de gran magnitud sigue activo aunque más controlado en los últimos días.

Zona afectada por los fuegos en Picos de Europa, afectando al tramo del Camino Vadiniense entre Potes y Riaño. / EFFIS

En la etapa 5 (Espinama-Portilla de la Reina), desde la Horcada de Valcavao, punto más alto del recorrido, el paisaje ha sido alcanzado en un tramo de 14 km hasta Portilla de la Reina. Asimismo, entre Portilla de la Reina y Riaño, el frente del fuego se encuentra cerca de la población de Boca de Huérgano, lo que hace inseguro este punto. Desde ahí hasta el final, el trazado ya no presenta problemas.